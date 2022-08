por REdação

A segunda edição da feira “Gurupi TEM”, que ocorreu entre os dias 03 a 06 de agosto, se transformou em um grande corredor de negócios no sul do Tocantins. O evento movimentou mais de R$ 3 milhões durante os quatro dias de evento, realizado na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi.

A gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, destaca que a Gurupi TEM promoveu giro econômico na cidade com vendas diretas e com prospecção de negócios em longo prazo. “Foram quatro dias de muito sucesso, com a presença de quase 30 mil pessoas e uma grande movimentação financeira. A cidade ficou ainda mais aquecida economicamente. A missão do Sebrae é justamente essa, de promover a competitividade, acesso ao mercado e a inovação. Já estamos pensando na próxima edição”.

A Gurupi TEM buscou dar visibilidade às potencialidades locais, por meio de uma programação diversificada com atrações culturais, feira gastronômica, moda e beleza, arena gamer, salão do automóvel e espaço pet e infantil, além de gerar bons negócios para todos os segmentos na economia da cidade. Segundo Elaine Leão, que expôs as bicicletas de sua loja, as expectativas de vendas foram superadas. “Participar de uma feira como essa foi a oportunidade de ser vista e também despertar a vontade de compra no consumidor. Em minha opinião, o sucesso foi grande. Eu consegui vender os produtos de maior valor, tendo um volume de vendas satisfatório”, garantiu a empresária.

Quem trabalha com vendas de moda e beleza se encantou com a visibilidade que a feira proporcionou aos produtos. O empresário André Chagas, que tem uma loja de moda feminina, relatou que seu faturamento foi grande durante a feira. “Também me tornei mais conhecido. Isso é importante porque acaba gerando mais clientes e fortalecendo a imagem da minha loja”, completou André.

A Gurupi TEM, realizada em um espaço de 1.400 metros quadrados, contemplou com 114 expositores do setor do comércio, serviços e indústria, que aproveitaram a oportunidade para expor e comercializar seus produtos e serviços durante quatro dias de evento. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)