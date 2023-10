Gurupi + Tech movimenta o Campus I da Unirg com abertura da Fenesul

Por Redação

A abertura oficial aconteceu na noite de ontem. Com a presença de empresários, estudantes, autoridades locais e a prefeita Josi Nunes que, em discurso, destacou a Gurupi + Tech como um evento que comprova os sinais de desenvolvimento da cidade: “Acreditamos no potencial de Gurupi como polo de desenvolvimento regional, e a Gurupi + Tech é uma demonstração concreta desse potencial”.

Retorno da Fenesul; oportunidade de fazer bons negócios

A FENESUL conta com mais de 30 expositores das mais diversas áreas: informática, agências de marketing, moda, agronegócio, veículos, saúde e mais.

A inauguração contou com a presença de autoridades como do presidente da ACIG, Wilson de Souza, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o consultor do Sebrae de feiras, exposições, marketing e vendas, Junior Lainetti, o presidente da Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni, da gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, do diretor técnico do Sebrae no Tocantins, Rogério Ramos, da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Gurupi, Talita de Souza, dentre outros.

O presidente da ACIG, Wilson de Souza, iniciou sua fala parabenizando a todos os expositores que acreditaram no evento e aos parceiros para realização da feira. “Gostaria de estender os meus agradecimentos a Prefeitura Municipal de Gurupi, ao CDE – Conselho de Desenvolvimento Econômico, ao PICS – Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços, ao SICS – Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços e Governo do Tocantins”, disse Wilson.

Wilson completou falando que a feira estava muito movimentada e bonita e que isso retrata o tamanho do município de Gurupi. “É um orgulho para nós, estarmos com este pavilhão, graças a união de nosso empresariado e esperamos que no ano que vem possamos dobrar de tamanho”.

Para o empresário, farmacêutico e expositor da Sanfarma, Raimundo Luz “estar na FENESUL este ano de 2023 é muito gratificante, pois essa estratégia de realizá-la em parceria com as universidades foi a tacada de mestre”, explicou.

“Neste momento queremos agradecer a prefeita Josi, a Paula e o Thiago do Sebrae também pela confiança pela idealização e ajudar na organização do evento e ao presidente Wilson, que confiou em trazer o pavilhão da Fenesul de volta depois de sete anos e também confiar na construção desse projeto. Só tenho a agradecer vocês”, falou o consultor do Sebrae de Feiras, exposições, marketing e vendas, Junior Lainetti.

http://www.atitudeto.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Gurupi-Tech-FENESUL.mp4 “A Fenesul casa muito bem com este evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e quando falamos em empreendedorismo, temos que falar de negócios, falar da iniciativa privada. Parabéns, a você presidente Wilson, aos empresários, que fazem parte da ACIG, CDL e Fecomércio”, completou a prefeita Josi Nunes.

Integração entre estudantes e empresários

Para o diretor do Sebrae, Rogério Ramos, também presente no evento, a integração entre estudantes e empresários é um aporte a mais para o desenvolvimento tecnológico da região: “Nada melhor do que trazer a Academia, trazer as esferas de Governo, a sociedade em geral e o empresariado, para discutirmos, juntos, esses novos parâmetros da tecnologia. E o Sebrae, que tem como foco o pequeno negócio, tem essa feira como parceira, para que a gente possa desenvolver ainda mais esse ecossistema de tecnologia que é Gurupi e região. Que possamos, cada vez mais, consolidar a estrutura de tecnologia e inovação aqui e no estado do Tocantins”, pontuou.

A feira acontece até dia 27, e conta com uma extensa programação. Durante todo o dia vão acontecer palestras, minicursos, feirões, espaços teens e kids, competições, uma ampla e diversificada praça de alimentação, realização da Fenesul (Feira de Negócios do sul) e apresentações artística regional.

Mostras cientificas estão disponíveis durante todo o dia e, no circuito de palestras, na Arena do Conhecimento, acontecem palestras o dia todo. Uma destas palestras acontece a partir das 19h, com a Dra. Amanda Parente com o tema: Violência e sua Repercussão no Direito de Família.

A Gurupi +Tech é realizada em parceria entre Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o SEBRAE. A co-realização fica a cargo da Universidade de Gurupi (UnirG), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO) e da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG). São parceiros do evento o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio (SESC), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT) e a BRK Ambiental. Todo o evento é fomentado pelo Governo do Estado