Gurupi +Tech: 16ª FENESUL será uma das atrações da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi – Sicteg

por Redação

Com uma estrutura para grandes eventos, inicia na próxima quarta-feira, 25, a Gurupi+Tech (9° edição, a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi – Sicteg). O evento promovido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, promete ser o centro da inovação, reunindo acadêmicos, empresas e o público em geral nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no pátio do campus I da Universidade de Gurupi (UnirG).

Fenesul tem expectativa de movimentar R$ 12,4 milhões

Fomentada pelo Governo do Estado por meio Secretaria de Indústria Comércio e Serviço, a Fenesul visa movimentar o comércio da região, dando visibilidade a produtos e serviços aumentando as chances de parcerias em novos negócios.

Com uma localização privilegiada, no Campus I da UNIRG, a 16ª edição da Fenesul foi idealizada para melhorar a experiência do visitante, gerando maior visibilidade de marcas, produtos e serviços, promovendo oportunidade de novas conexões. O ambiente é todo pensado com ações e eventos voltados para a geração de negócios e relacionamentos com possíveis parceiros comerciais.

Serão mais de 30 expositores, levando serviços e produtos dos mais variados tipos, todos com preços especiais que serão praticados somente nos dias da feira. Os comerciantes não terão custos na locação dos estantes, o que permite o emprego de valores menores que os praticados nas lojas.

Dentro da Fenesul vão acontecer: Feirões Veiculares, Feirões de Móveis, Feirões de Energia Solar, Feirões de Tecnologia e Automação, além de Feirões de Saúde, Beleza e Estética, todos os produtos/serviços com preços e condições especiais, para os dias do evento.

No pavilhão da Fenesul haverá estandes de instituições financeiras em pontos estratégicos ofertando linhas de créditos e promovendo encontros entre os empresários e a ACIG.

A expectativa é que sejam geradas mais de 12,4 milhões em movimentação financeira durante o evento, aquecendo o comércio local além da geração de emprego e renda.

Segundo Júnior Lainetti, consultor de negócios do Sebrae, a Fenesul é uma oportunidade para os comerciantes da região Sul aumentarem sua visibilidade de mercado.

“Associar marcas e produtos a esses dois grandes eventos, Fenesul e a Gurupi +Tech, certamente vai proporcionar vantagens importantes como a geração de negócios, novas parcerias estratégicas, novos conhecimentos e oportunidades de mercados, fomentando negócios, não só locais, mas de toda a região Sul do Estado”.

Com entrada gratuita a Fenesul acontece dentro da Gurupi +Tech, dos dias 25 a 27 de outubro, no Campus I da Universidade de Gurupi (UNIRG).