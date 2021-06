De acordo com o Integra, Gurupi recebeu 35.646 doses e aplicou 30.755 doses, utilizando 86,27% das doses e tendo alcançado 26,46% da população. Palmas vacinou 23,48%, utilizando 86,27% das doses e Araguaína 23,25% da população, utilizando 71,82% dos imunizantes.

Na região Sul, Gurupi também figura com destaque, conforme dados do sistema estadual. Formoso do Araguaia vacinou 19,83% da população; Cariri do Tocantins, 23,19%; e Peixe 20,89%.

A Prefeita Josi Nunes, afirma que esse resultado é fruto do empenho dos profissionais da saúde e das estratégias adotadas para alcançar o maior número de pessoas de cada público prioritário. “A cada nova remessa de vacinas que recebemos, nossas equipes não medem esforços para agilizar o processo de vacinação”, destacou.

Mais de 30 mil doses aplicadas

Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, até às 14 horas dessa terça-feira, 22, foram aplicadas 31.263 doses. O secretário municipal de Saúde, Relmivan Milhomem explica que o sistema de vacinação é muito dinâmico e os municípios conseguem atualizar mais rápido estas informações, mas sempre o Município e Estado estão em sintonia e com muita segurança na divulgação destes dados. “Essa pequena diferença que existe é justamente em virtude do tempo para compilar os dados”, explicou o secretário ressaltando que nas últimas semanas Gurupi vem ampliando consideravelmente o público apto a ser imunizado.A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada para outras categorias assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas ao município.

Atualmente estão sendo vacinados em Gurupi: