Gurupi Solidária: Instituto Gratidão Tocantins arrecada mais de 8 Toneladas de alimentos para o Futebol Solidário

Por Redação

No último dia 1º de novembro, a cidade de Gurupi testemunhou um espetáculo de solidariedade quando o Instituto Gratidão Tocantins, em parceria com o Jalles Show, arrecadou impressionantes 8 toneladas de alimentos durante o show da renomada dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. O deputado estadual Gutierres Torquato comemorou esse feito extraordinário que beneficiará comunidades carentes.

A parceria entre o Instituto Gratidão Tocantins e o Jalles Show foi fundamental para o sucesso da arrecadação, mostrando como a colaboração mútua pode ter um impacto significativo na vida das pessoas necessitadas. Os alimentos arrecadados serão distribuídos durante o evento Futebol Solidário, no dia 09 de dezembro, proporcionando refeições nutritivas para aqueles que mais precisam na comunidade de Gurupi.

Além das toneladas de alimentos, um gesto generoso da dupla Zé Neto e Cristiano e da dupla Rick e Rangel, que também cantou na noite do dia 1º de novembro, acrescentou um toque especial a essa iniciativa solidária. Eles autografaram um violão que será leiloado no 5º Leilão Direito de Viver – Gurupi. As receitas do leilão serão direcionadas ao Hospital do Amor, uma instituição dedicada ao tratamento do câncer, beneficiando assim pacientes em sua luta contra a doença.

O deputado estadual Gutierres Torquato, expressou sua gratidão pela generosidade da comunidade e pelo esforço coletivo que tornou a arrecadação dos alimentos possível. “A solidariedade é uma força poderosa capaz de transformar vidas e comunidades inteiras, estamos felizes pela participação do público, que nos ajudou durante o show a arrecadar os alimentos que serão doados”, destacou o deputado Gutierres Torquato.