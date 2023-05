Por Redação

As mudanças no Projeto de Lei 22/2023 (PL) foram defendidas pelo Sintet que conseguiu retirar o PL da pauta de votação da Câmara de vereadores que buscava inicialmente revogar a tabela do PCCR, mas o Sindicato interviu e o PL foi analisado e feito um substitutivo com as propostas do sindicato. O PL foi aprovado como de caráter temporário e estipulação de data, ou seja, no próximo ano deve haver nova discussão sobre os índices do reajuste do piso conforme a lei n° 2.244/2015, que trata do PCCR da educação. Já que o índice do reajuste de 5% entre os níveis da tabela foi resultado de um acordo da greve.