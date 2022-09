Por Niceia Menegon – Ascom Semus

Na pauta principal estão a elaboração da Linha do Cuidado para atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). Durante a reunião ordinária da CIR, os gestores e técnicos de saúde estarão discutindo sobre a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, conforme orienta a Nota Informativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para a segunda etapa das oficinas regionais.

Para o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes, é uma honra para Gurupi e para as equipes da SEMUS receberem as demais equipes de saúde que compõem a Região Ilha do Bananal. “A Saúde em Gurupi é referência para a região Sul, além da região Sudeste. Frequentemente as equipes de saúde de outros municípios realizam visitas técnicas para referenciar a implantação de serviços em seus municípios sede”, explicou Sinvaldo, se referindo à importância das reuniões da CIR que oportunizam a organização, o planejamento e a implementação de ações para ampliar e melhorar os serviços da rede pública municipal de saúde.

Região de Saúde Ilha do Bananal

A 5° reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR) da Região de Saúde Ilha do Bananal, pretende reunir secretários e técnicos que atuam na área da saúde municipal das 18 cidades, são elas: Aliança, Alvorada, Araguaçu, Cariri, Crixás, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita, São Salvador, São Valério da Natividade, Sucupira, Talismã e Gurupi.

A reunião será realizada no auditório do Ipasgu, localizado às margens da BR-242, KM 405 (Saída cidade de Peixe), no Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi.