Por Wesley Silas

Conforme uma fonte que trabalha na UPA de Gurupi, nesta semana “estamos tendo um aumento significativo na quantidade de pacientes ao mesmo tempo, chegando ater mais de 35 pessoas em menos de uma hora”. Pontuou.

Óbito

Conforme o último Boletim Epidemiológico Municipal no período de 26 de novembro a 02 de dezembro, foram registrados 181 casos positivos para Covid-19, em Gurupi e com a primeira morte após o pico da pandemia, somando assim 306 pessoas mortas decorrente à Covid-19.

“Tivemos um óbito ontem por Covid-19. O paciente chegou logo após as 14h e já precisou ser entubado, em seguida começou a ter paradas cardíacas, e a equipe precisou dar apoio para tentar salvar. Infelizmente não foi possível e todos ficaram muito abalados; mas continuaram com o atendimento logo em seguida”, disse um trabalhador da UPA.

Implantação de leitos clínicos e de UTI covid-19 no Hospital Regional de Gurupi

A falta de leitos clínicos e de UTI covid-19 nos Hospital Regional de Gurupi fez com que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) apresentasse Manifestação em Ação Civil Pública (ACP) para garantir imediata implantação de cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) covid-19 e cinco leitos clínicos covid-19 no Hospital Regional de Gurupi (HRG) para atendimento da rede pública do Tocantins.

Conforme a Denfesoria, a Manifestação é uma iniciativa do Núcleo Aplicado de Minorias e Ações Coletivas (Nuamac) de Gurupi e do Núcleo de Defesa da Saúde (Nusa).

Segundo o Nuamac Gurupi e o Nusa, trata-se de um meio de enfrentamento à crescente onda de casos positivos de covid-19 na região de Gurupi e de se evitar gastos com remoções de pacientes para outras localidades o que compromete ainda mais o estado de saúde dos enfermos em razão do longo percurso.