por Wesley Silas

Com população estimada em 88.428 pessoas (IBGE), no dia 30 de dezembro a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que foram aplicadas 112.680 doses da vacina contra a Covid-19, desta 63.247 foram primeira dose e dose única, 42.584 segunda dose e 6.849 a terceira dose.

Conforme informações do Boletim Epidemiológico, a partir do dia 12 de janeiro começou o aumento de pessoas infectadas, quando foram registrados 87 novos casos e os casos ativos subiram para 296 com risco de transmissão e, a boa notícia é que os óbitos mantiveram os mesmo do dia 30 de dezembro.

O crescimento de pessoas infectas continuou aumentando, e no dia 14 de janeiro a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) registrou 184 novos casos de Covid-19 na cidade e os casos ativos com risco de transmissão somaram 405, porém sem nenhum registro de óbito nos primeiros 14 dias do ano. A população imunizada em Gurupi com a primeira dose passou 63.578 mil com a primeira dose, 43.946 com a segunda dose e 8.876 com a terceira dose, somando 116.400 doses aplicada.

Vacinas contra a letalidade da Covid-19

A curva de infectados continuou subindo, enquanto a queda do registro de mortes refletiram a eficácia das vacinas contra a letalidade do coronavírus. De acordo com o Boletim Epidemiológico do dia 17, a média móvel de casos de Covid-19 daquele dia foi de 223 novos casos de Covid-19 na cidade e o número de óbitos manteve o mesmo do dia 30 de dezembro e os casos ativos com risco de transmissão passaram a somar 612.

A primeira morte por Covid-19 em Gurupi aconteceu no dia 09 de maio de 2020 e o dia 09 de julho de 2021 ficou marcado com a dor de 11 óbitos (Dados do Boletim Integra do Governo do Tocantins) decorrente à Covid-19 em Gurupi em apenas um dia. Naquele dia foram diagnosticados 182 novos casos de Covid-19 e 802 casos ativos com risco de transmissão (dados do Boletim Epidemiológico de Gurupi).

Queda de óbitos em janeiro de 2022

A notificação de dois novos óbitos decorrente a Covid-19, foi noticiada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) no dia 19 de janeiro.

“Foram confirmadas as mortes de um homem, de 88 anos, ocorrida em 15 de janeiro, e de uma mulher de 89 anos, ocorrida no dia 16 de janeiro, ambas em decorrência das complicações causadas pela Covid-19”, informou o boletim. Naquele dia os casos ativos com risco de transmissão somaram 749.

O terceiro óbito do mês foi confirmado na sexta-feira, 21. “Foi confirmada a morte de um homem, de 39 anos, ocorrida em 15 de janeiro, em decorrência das complicações causadas pela Covid-19”, informou Vigilância Epidemiológica sobre o 286ª pessoas que faleceu vítima da Covid-19 em Gurupi.

Conforme o Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 25, Gurupi registrou 213 novos casos de Covid-19 na cidade passou a contabilizar 766 casos ativos com risco de transmissão. O último Vacinômetro apontou que foram aplicadas 119.440 doses da vacina contra a Covid-19. Sendo 64.053 primeira dose e dose única, 44.923 segunda dose e 10.464 terceira dose.

Internações

Na UPA, 01 homem, de 47 anos, e 01 mulher, de 85 anos, estão em tratamento após testarem positivo para Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos clínicos do Hospital Regional de Gurupi é de 100%, ou seja, todos os 12 leitos estão ocupados.

UTI Covid-19

Na UTI do Hospital Santa Catarina, 02 mulheres, de 66 e 69 anos, estão em tratamento após testarem positivo para Covid-19

Segundo o site do Integra, da Secretaria Estadual de Saúde (clique aqui) a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi chegou a 79% (com ocupação de 15 das 19 vagas) e um leito encontra-se bloqueado. Nos 08 hospitais com leitos de UTI Covid-19 disponíveis no Estado, 74% estão ocupados, disponibilizando 26 leitos vagos.