por Wesley Silas

Gurupi contabiliza neste sábado, 48.089 casos descartados; 421 suspeitos; 18.637 casos confirmados, destes 17.521 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 826 e 291 pessoas faleceram. Apesar do aumento de casos 13 dos 20 leitos do HRG estão desocupados e 08 dos 12 leitos clínicos do HRG estão ocupados. Gurupi iniciou o ano de 2022 iniciou com 283 óbitos por Covid-19. Já o Tocantins contabilizou neste sábado, 2.026 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 1.095 nas últimas 24h. Palmas é a cidade que registrou o maior número de pessoas infectadas com 714 novos casos confirmados para Covid-19.

Vacinação

No Tocantins 54,66% da população está totalmente Imunizada (2ª Dose + Dose única). Ao todo foram distribuídas aos 139 municípios 2.778.298 doses e aplicadas 2.171.267 com 607.031 vacinas estocadas nas Prefeituras. Sendo assim 66,52% (1.071.345 doses) da população está vacinada com a primeira dose e 12,39% (197.079) da população recebeu a 3ª dose de reforço. Em Gurupi 9.813 pessoas aplicaram a dose de reforço, Palmas 41.095, Araguaína 23.283, Porto Nacional 6718 e Paraíso do Tocantins 6.439. Os municípios com o maior número de pessoas totalmente imunizada (2ª Dose + Dose única) e Nazaré com 74.47%, seguido por 71.99%. Lagoa do Tocantins possuiu o pior índice com apenas 35.42% dos moradores totalmente imunizados.

Gurupi

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) informou que até às 13 horas deste sábado, 05, foram registrados 174 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 96 mulheres, com idades entre 02 e 100 anos, e 78 homens, entre 02 e 85 anos.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 03 mulheres, com idades entre 27 e 61 anos, e 02 mulheres, entre 33 e 51 anos, realizaram exames swab e ainda aguardam os resultados serem liberados pelo Lacen.

Confirmações de óbitos

Foram confirmadas quatro mortes em decorrência das complicações causadas pela Covid-19, sendo de um homem, de 86 anos, ocorrida em 03 de fevereiro, um homem de 84 anos, ocorrida no dia 30 de janeiro, um homem de 75 anos, ocorrida em 22 de janeiro, e de uma mulher de 101 anos, ocorrida no dia 03 de fevereiro.

Tocantins

Atualmente, o Tocantins contabiliza 843.541 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 280.382 casos confirmados. Destes 259.573 estão recuperados, 16.791 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 4.018 foram a óbito.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.