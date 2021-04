Neste momento 1.377 pessoas estão em tratamento em Gurupi e 87 pacientes encontram-se internados na UPA, Hospital da Unimed, Hospital Santa Catarina e Hospital Regional de Gurupi em decorrência da Covid-19. A Vigilância Epidemiológica informou ainda que 42 pessoas estão internadas nas UTIs dos Hospitais da Unimed e Regional.

Por Redação

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas deste sábado, 10, foram confirmados 60 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 33 mulheres com idades entre 03 e 97 anos; e 27 homens com idades entre 14 e 67.

Foram informadas 23 altas de pacientes que estavam em tratamento assistidos pelas unidades básicas de saúde, sendo 13 homens e 10 mulheres.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados quatro testes swab, em três homens com idades entre 46 e 79 anos e em uma mulher de 67 anos.

No Centro de Triagem, 20 pessoas coletaram amostras para a realização do teste swab. Sendo 11 homens com idades entre 02 e 60 anos e nove mulheres com idades entre 06 e 42 anos. Oito pessoas tiveram resultado negativo para a doença após realização do teste rápido.

No Hospital Unimed, um homem de 36 anos e cinco mulheres com idades entre 10 e 53 anos realizaram o exame swab.

Na UBS do setor Nova Fronteira, 21 homens com idades entre 09 e 54 anos e uma mulher de 38 anos realizaram o exame swab.

Na UBS Rosendo, 12 pessoas realizaram exame swab. Sendo nove homens com idades entre 20 e 46 anos e três mulheres com idades entre 22 e 36 anos.

Na UBS do setor Sol Nascente, 18 pessoas realizaram teste swab. Oito homens com idades entre 07 e 55 anos e 10 mulheres com idades entre 26 e 80 anos. Três pessoas realizaram teste rápido, todas tiveram resultado negativo para a covid-19.

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foram feitos dois testes swab em duas mulheres de 17 e 56 anos de idade.

Em laboratórios e farmácias foram realizados 97 testes rápidos, todos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza neste sábado, 28.229 casos descartados; 371 casos Suspeitos; 9.200 casos confirmados, destes 7.667 (83,3%) pessoas estão recuperadas, 1.377 (15%) estão em tratamento e 156 (1,7%) pessoas vieram a óbito.

Internações

No Hospital Unimed 16 pessoas estão internadas. Sendo três homens na UTI Covid. Na ala clínica estão sete homens e duas mulheres. E na UTI clínica estão dois homens e duas mulheres. As idades dos pacientes não foram informadas.

Na UPA estão internados 12 pacientes. Sete deles tiveram confirmação da doença, sendo uma mulheres de 67 anos e seis homens com idades entre 62 e 84 anos; cinco pessoas estão com suspeitas, sendo dois homens com idades entre 39 e 45 anos e três mulheres com idades entre 69 e 77 anos.

No Hospital Regional de Gurupi (HRG) estão internados 57 pacientes. Na UTI Covid estão 35 pessoas, sendo 21 homens com idades entre 24 e 84 anos, e 14 mulheres com idades entre 36 e 82 anos. Na ala clínica estão 20 pessoas, sendo sete mulheres com idades entre 41 e 82 anos, e 13 homens, com idades entre 34 e 77 anos. Na pediatria estão dois pacientes, uma menina de 06 anos e um menino de 01 mês.

No Hospital Santa Catarina estão internadas duas mulheres de 69 e 82 anos de idade.

Você pode conferir a taxa de ocupação de leitos do Estado clicando aqui.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.