Gurupi amplia ainda mais a vacinação contra a Covid-19 e nesta sexta-feira, 06, pessoas com idade a partir de 27 anos poderão se vacinar. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), baixou 05 anos na faixa etária do público apto a tomar a primeira dose do imunizante.

Nesta sexta-feira, os moradores de Gurupi, sem comorbidades, com mais de 27 anos podem procurar a Escola Municipal Antônio Lino, que fica na Saída para Peixe, ou na Escola Municipal Lenival Correia, localizada no setor Alto da Boa Vista, das 8 às 17 horas, ou enquanto durarem as doses.

“Lembramos que a vacinação é a partir dos 27 anos. Então se você tem 30, 37 ou mais, e não vacinou ainda, também pode procurar um dos dois pontos de vacinação nesta sexta-feira”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem.

Para receber o imunizante é necessário apresentar o comprovante de residência em Gurupi, além dos documentos pessoais, cartão de vacina e do SUS.

2ª Dose

A SEMUS reforça que as pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, devem procurar a Policlínica ou a UBS Sol Nascente para tomar a segunda dose, caso esteja no período indicado no cartão de vacina.

A eficácia do imunizante só é garantida depois que as duas doses são aplicadas, conforme estabelece o fabricante.

O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 28 dias no caso da Coronavac; de 60 dias para quem tomou a AstraZeneca; e de 90 dias se foi o imunizante da Pfizer.