Por Redação

No dia 27 de janeiro, Gurupi vai ganhar um presentão: o Sesc Tocantins irá inaugurar o novíssimo Centro de Atividades, localizado no loteamento Parque Filó Moreira. A cerimônia contará com a presença de autoridades e um megashow gratuito com o renomado forrozeiro Dorgival Dantas, além de atrações locais, a partir das 19 horas.

O Centro de Atividades Sesc Gurupi conta com uma estrutura de mais de 8 mil metros quadrados de área construída, que possibilitará o aumento no volume de atendimentos e a oferta de novas atividades.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Tocantins, Itelvino Pisoni, relembra a importância do Sistema Comércio para a região: “Desde 1998, quando implantamos a primeira unidade do Sesc em Gurupi, trouxemos saúde, assistência, cultura, lazer, esporte e educação para milhares de pessoas dos municípios do sudeste do Estado. Com o novo Centro de Atividades poderemos ampliar ainda mais os nossos serviços para a população. A intenção é que cerca de 2.800 pessoas sejam atendidas por dia”, explica.

De acordo com o diretor regional do Sesc Tocantins, Marco Antonio Monteiro, a entrega dessa nova unidade é um importante passo para a instituição. “É com grande alegria que iniciamos o ano de 2023 com a inauguração de nossa tão esperada unidade em Gurupi, colaborando ainda mais com a qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade”, ressalta e afirma: “esse momento será ainda mais especial com o show gratuito do Dorgival Dantas e as atrações locais”.

Nova unidade

O Centro de Atividades Sesc Gurupi conta com um amplo e moderno ambiente educacional, cultural e esportivo contendo área administrativa, sala de leitura, galeria de artes, consultório odontológico, um moderno ginásio coberto poliesportivo, parque aquático com piscinas para natação adulto e infantil e hidroginástica, campo de futebol society, salas voltadas para a educação de adultos, jovens e educação infantil, restaurante e lanchonete, amplo espaço para estacionamento e uma confortável central de atendimento para os clientes.

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.