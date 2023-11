Gurupi recebe certificação sanitária para comercializar produtos de origem animal em municípios do CODER Sul

Por Redação

A presidente do consórcio CODER Sul e prefeita de Gurupi, Josi Nunes, afirmou que a intenção da entidade é que todos os municípios filiados obtenham a certificação e formem uma zona de comércio livre entre esses municípios, para que todos possam comercializar os produtos com selo SIM entre si.

“Queremos que os demais integrantes do Consórcio também obtenham essa certificação e possam comercializar seus produtos. Isso vai abrir muitas oportunidades principalmente para as pequenas empresas crescerem e gerarem mais empregos”, disse a prefeita Josi Nunes.

Além da certificação sanitária dos dois municípios, também foi definido na reunião que mais 12 municípios passarão a integrar o CODER Sul, totalizando 18 membros. Atualmente são seis os municípios membros.

Outra deliberação da reunião, foi de que o Consórcio solicitará uma audiência com o governador Wanderlei Barbosa visando a assinatura de um Termo de Cooperação. E também buscará agenda com o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro André Matos. A pauta das reuniões é a mesma, o correto tratamento dos resíduos sólidos.

Nesta terça-feira, 31, os prefeitos da região Sul encontram-se em Brasília, para solicitar à Bancada Federal, recursos visando a instalação de seis usinas nos aterros sanitários da região, visando o melhor aproveitamento dos resíduos sólidos e também para a realização de cirurgias oftalmológicas. A próxima reunião dos prefeitos da região Sul e do CODER, será em 24 de novembro, em Santa Rita do Tocantins.

Os municípios integrantes do CODER atualmente são: Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis, Sandolândia e Santa Rita do Tocantins. Devem entrar os Municípios de Aliança do Tocantins, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Jaú do Tocantins, Paranã, Peixe, Sucupira, São Valério e Talismã.