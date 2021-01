A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi recebeu na tarde desta quinta-feira, 28, 980 doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Na última semana, o município havia recebido 962 doses da Coronavac, que já estão sendo aplicadas entre os profissionais da saúde que estão no enfrentamento à pandemia e os idosos abrigados na Casa do Idoso, além dos profissionais que atuam na unidade.

por Redação

Com esta nova remessa, o número de profissionais da saúde a ser vacinado será ampliado. Conforme o secretário municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães, o município está seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Com estas novas doses, mais 33% do grupo de profissionais da saúde serão imunizados. “A cada nova remessa ampliaremos os grupos prioritários, por enquanto, ainda estamos na fase de vacinar as pessoas que atuam na saúde. Sabemos a ansiedade das pessoas por esta vacina, mas estamos seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e estamos na expectativa que tão logo a vacina chegue a toda população”, disse.

A coordenadora da Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, Jucileia Lima, informou que diferente da Coronavac, o intervalo entre a primeira e segunda dose da AstraZeneca é de 90 dias. Explicou que quem tomou a dose da Coronavac não pode tomar a segunda dose de outro laboratório.

Vacinação

Até as 14h desta quinta-feira foram vacinados contra a covid-19 536 pessoas. Nesta primeira etapa estão sendo imunizados idosos abrigados na Casa do Idoso e servidores da saúde que estão trabalhando diretamente no combate à pandemia.