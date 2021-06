por Redação

Para refletir sobre o zelo à pessoa idosa e combate à violência, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal do Idoso, promove de maneira online a 1º Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, que será realizada nos dias 15, 16 e 17, sempre a partir das 20 horas.

O encontro terá como mediador o Diretor Municipal do Idoso Vinícius Martins, e os palestrantes Dr. Crismédio Costa, gerontologista, fundador do Movimento Vidas Idosas Importam, de Maceió (AL); Karem Melissa, Psicóloga da Saúde Clinica, com especialização em Atendimento Clínico e Sofrimento Psíquico (Araguaína – TO) e Wylker Saraiva, Mestre em Educação Física (Gurupi – TO).

A transmissão ocorrerá ao vivo pelo canal do Google Meat. Os interessados em participar e contribuir com a discussão podem acessar este link: https://meet.google.com/ufd-wsbq-avs .

Segundo o Diretor Municipal do Idoso, Vinícius Martins, as ações estratégicas desenvolvidas pela Secretaria visam buscar melhorias para a qualidade de vida da pessoa idosa, e a Semana de Combate é uma forma de sensibilizar e diminuir os índices de violência contra os idosos em Gurupi.

“A nossa gestão tem um olhar diferenciado ao lado humano, principalmente, aos idosos de Gurupi. Nosso respeito para aqueles que ajudaram nossa cidade a ser referência econômica, cultural e turística do Estado, nossa marca é o cuidado e proteção dos idosos”, disse o secretário do Idoso, Gleydson Nato.

Programação completa

15/06 – 20h – Abertura da 1ª Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, tema: Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa.

Bate-Papo com Dr. Crismédio Costa, Gerontologista, fundador do Movimento Vidas Idosas Importam, Membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG. Atuou como conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa entre 2014 e 2018. (Maceió – AL)

16/06 – 20h – Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, tema: Saúde Metal.

Bate-Papo com Karem Melissa, Psicóloga da Saúde Clinica, com especialização em Atendimento Clínico e Sofrimento Psíquico (Araguaína – TO)

17/06 – 20h – Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, tema: Capacidade Funcional em Idosos.

Bate-Papo com Wylker Saraiva, Mestre em Educação Física (Gurupi – TO).