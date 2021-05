Em Gurupi a imunização de pessoas portadoras de comorbidades será realizada nesta terça (11), quarta e quinta-feira, seguindo as orientações do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Por Redação

Nesta segunda-feira (10) a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma e os locais de vacinação. Devem receber a dose da AstraZeneca: pessoas com síndrome de Down, independentemente da idade, que tenham acima de 18 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (hemodiálise), independentemente da idade, que tenham acima de 18 anos; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos; e ainda grávidas e puérperas, independentemente da idade, que tenham acima de 18 anos.

Nesta fase de imunização serão vacinadas as pessoas portadoras das seguintes comorbidades: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; cirrose hepática.

O secretário municipal de saúde, Relmivan Milhomem, orienta que o público com comorbidade ou deficiência permanente deve levar documentos pessoais (RG ou CNH), Cartão de Vacina e laudo ou relatório médico comprovando a condição relatada. Ele ressalta que não será possível receber a vacina sem a apresentação do laudo.

“No caso das grávidas, é necessário apresentar exame que ateste a gravidez ou a Caderneta da Gestante. Já as puérperas, com até 45 dias do parto, precisam levar registro de nascimento do recém-nascido ou Declaração de Nascido Vivo ou Natimorto”, disse o secretário.

Segundo o secretário, haverá tendas, água e cadeiras, com distanciamento, para as pessoas poderem aguardar pela vacinação, com segurança e tranquilidade.

Cronograma:

Terça-feira (11-05)

– Síndrome de Down, acima de 18 anos

Local: Apae de Gurupi

Horário: 09 horas

– Gestantes e Puérperas, acima de 18 anos

Horário: 08 horas, enquanto durarem as doses

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha

Quarta-feira (12/05)

– Pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades;

– Pessoas com deficiências permanentes cadastradas no BPC, de 55 a 59 anos

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha e UBS Sol Nascente

Horário: 08 horas, enquanto durarem as doses

Quinta e Sexta-feira (13 e 14/05)

– Pessoas com Doenças Renais crônicas, acima de 18 anos

Local: Fundação Pró-Rim

Horário: Das 09 às 17 horas