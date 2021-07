Natural de Dueré, José Ribamar dos Santos há muitos anos residia em Gurupi, onde era titular da Academia Gurupiense de Letras e ocupou a Cadeira de nº 01.

Em nota de Pesar a Escola Municipal Lenival Correia Ferreira lamentou a perda do poeta e cordelista. “Manifestamos nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”.

O Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Tom Lyra, disse por meio de nota que recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do poeta e cordelista, José Ribamar dos Santos, ocorrido neste domingo, 25 de julho, em decorrência de uma pneumonia.

Lembrou ainda que José Ribamar foi um dos fundadores da Academia Gurupiense de Letras (AGL), onde ocupava a cadeira de número um, também foi servidor público do município e durante anos manteve uma banca na Feira Coberta Central de Gurupi, onde comercializava literatura de cordel.

“Ainda que consternado por sua passagem, acredito que suas mãos foram capazes tocar muitos corações através da literatura de cordel e da poesia. Deixo registrada minha solidariedade aos familiares e amigos. Todo o Tocantins sente sua perda”, disse Tom Lyra.

Conforme o escritor Zacarias Martins, no ano de 2004, J. Ribamar teve trabalhos publicados na antologia “Além das Palavras” e publicou o seu segundo livro individual de poemas, intitulado “Alma de Penas “. Em 2006 marcou presença na antologia “Amar é tão bom” e conquistou menção honrosa no IX Prêmio Missões, do Rio Grande do Sul, tendo participado de uma antologia reunindo os trabalhos que mais se destacaram nesse prêmio.

“Sua estreia oficial no mundo das letras aconteceu em meados de 1998, quando teve trabalhos publicados no “Anuário de Poetas e Escritores de Gurupi“. Também participou do Anuário nas edições de 1999, 2000 e 2004. Seu primeiro livro individual “A Rosa de Ouro & Outros Poemas”, foi publicado em 2003″, cita o poeta Zacarias Martins aos escrever a biografia do seu amigo.