por Redação

A pré-matrícula é para educação infantil no ensino fundamental que compreende da pré-escola ao 5º ano da rede municipal de ensino e está sendo feita diretamente por um link disponível no site da Prefeitura de Gurupi (CLIQUE AQUI). A mudança foi implementada para evitar deslocamentos até as unidades de ensino, não gerar filas e agilizar o processo.

A empregada doméstica Danúbia Barros conta que pleiteia, pela primeira vez, uma vaga para a filha Rebeka de 4 anos numa creche municipal que fica no setor Nova Fronteira. Seu plano é trabalhar fora e ajudar nas despesas de casa com o marido. “Eu acessei o site para fazer o cadastro ainda na madrugada, tive um pouco de problema. Quando eu clicava em “pré-matrícula” voltava para “página inicial”. Fiz pelo o celular, mas, logo em seguida consegui realizar a inscrição”, explica.

De acordo com a Coordenação de Inspeção Escolar da SEMEG, falhas eventuais podem ocorrer em decorrência de problemas em alguns dispositivos móveis, mas, o processo de inscrição vem transcorrendo normalmente neste primeiro dia. Segundo o coordenador de tecnologia e inovação, Jean Pilger, somente durante a manhã, 547 inscrições online foram cadastradas com sucesso no sistema.

Orientação

Ao acessar o link disponível na home do site da Prefeitura de Gurupi ou por meio das redes sociais oficiais da Secretaria de Educação (@semeg.gurupi), os interessados, preenchem o cadastro com informações necessárias como: os números de documentos, a série e a unidade escolar a qual busca a vaga e as opções que deseja.

Após o preenchimento, será gerado um número de protocolo para que o responsável pela criança possa acompanhar o andamento da solicitação de vaga. Para dúvidas ou orientações basta telefonar nos números (63) 3301-4378 ou 3301-4321 que as equipes estão atendendo em horário comercial.

Documentação

A partir do dia 10 de janeiro será divulgado o resultado das pré-matrículas com a classificação das vagas. O pai ou responsável da criança classificada deverá comparecer à unidade escolar até o dia 14 de janeiro para a efetivação da matrícula, etapa esta que será presencial.

Nesta fase é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF dos responsáveis e da criança, comprovante de endereço, cartão de vacinação e certidão de nascimento da criança. Para os CEMEIs no site constará uma lista extra de documentos específicos em conformidade com o caso de cada aluno.