por Wesley Silas

Estes eventos mostram Gurupi como uma cidade com a economia em movimento por meio de parcerias entre entidades como CDL, ACIG, SEBRAE, SENAI, UNIRG, UFT, IFTO, iniciativa privada e ações do Governo Federal, Estadual e Municipal por meio de uma minoria dos membros da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, como líder do governo federal Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB) e o o vice líder na Câmara Federal, deputado Carlos Gaguim (PRB), do governador Mauro Carlesse e da sua aliada, prefeita Josi Nunes. Com o retorno da abertura das atividades econômicas, diante a pandemia da Covid-19, estes agentes são protagonistas nesta nova fase que o município passa, que certamente irá promover não apenas o desenvolvimento econômico, mas melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por meio de obras que vão desde a universalização do esgoto sanitário, preparação da cidade para receber novos empreendimento com obra como drenagem pluvial em parte da Avenida Goiás que dará segurança a novos empreendimentos como o Shopping Center, construção da Loja Nosso Lar e do Atacadão Dia a Dia em que as águas das chuvas de 2020 provocaram prejuízos econômicos e atrasou os investimos.

Outras obras que que estão saindo do papel é a do início da execução de projeto dos Parques Linear Pouso do Meio e da nascente do Mutuca que receberá um novo corredor de transporte ligando o Centro da Cidade ao Campus I da UnirG na parte Oeste da cidade. Nos últimos meses o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) se transformou em um verdadeiro canteiro de obras, com quase 30 novas empresa que estão sendo implantadas na gestão da prefeita Josi Nunes com reserva de lotes, e mais de uma dezena iniciaram as obras nas mais diversificados segmentos produtivos, a exemplo de cerealistas, pré-moldados, produção de Arla (nome dado a um agente redutor emissão de poluente), carrocerias frigorificas, material betuminoso, entre outros. Na parte de infraestrutura, destaca-se o serviço de pavimentação da TO-365, feita pelo governo do Tocantins que ligará a Gurupi ao povoado do Trevo da Praia, situado numa região que inicia sua vocação para produção de soja e para o turismo.

Além de fazer parte da região Sul do Tocantins com seus 18 municípios que estão em plena expansão para o agronegócio, Gurupi fica, praticamente, ao lado da região do Vale do Araguaia considerado um dos maiores produtores de arroz do Brasil, com maior representatividade em Lagoa da Confusão (sexto no ranking de todos os municípios do Brasil) e de Formoso do Araguaia (18º no ranking), perdendo apenas para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apenas o arroz favorece a implantação de grandes empresas de beneficiamento, empacotamento e industrialização de arroz, assim como acontece com a cadeia produtiva da soja que tem como destaque a expansão de área plantada na região e implantação de empresas como a Fazendão Agronegócio que coloca o município vizinho, Cariri, em destaque na balança comercial entre os municípios do Tocantins que mais exportam no Estado e agora a empresa, que além de possuir uma unidade matriz de armazenagem de soja e indústria farelo de soja, óleo degomado e filiais nos municípios de Peixe, Gurupi, Palmas, Fátima e Alto da Boa Vista (MT), enveredou para o segmento da mineração após receber em maio deste ano incentivos fiscais do Governo do Tocantins por meio Termo de Acordo de Regime Especial (Tare).

Participação na Balança Comercial

Considerado o segundo principal município do Tocantins em exportação, representando 17,44% (US$ 225.953.341), entre os meses de janeiro de dezembro de 2020, munícipio de Gurupi apresentou 133,71% de aumento em relação ao ano de 2019 e 17,44% de participação, com destaque na carne bovina que com indústria frigorífica da Cooperfrigu que emprega mais de 500 pessoa diretamente, perdendo apenas para Palmas queteve 23,12% de participação neste mesmo período e 0,45% de crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo a soja (88,7%) o principal produto exportado. Enquanto o município de Cariri ocupa a 8ª posição no ranking, Figueirópolis a 9ª posição, entre os 34 municípios tocantinenses avaliados pela Rede Nacional de Centros Internacionais de Negócios, publicado no Guia da Indústria da Fieto.

Abertura de empresas

Os reflexos do agronegócio e abertura de novos comércios e geração de empregos voltado ao segmento de produtos agropecuários coloca também Gurupi como destaque no Estado do Tocantins pela sua logística que favorece o abastecimento de cidades da região sul e de municípios como Lagoa da Confusão da Vale do Araguaia. A eficiência na abertura de novas empresas, foi mostrado em junho deste ano em que Gerência de Planejamento da Jucetins destacou a Prefeitura de Gurupi com mais movimento de processos com o tempo de 13h00m43s para abrir uma empresa, seguida por Porto Nacional (13:05:07) e Miracema do Tocantins com 20h:04m:18s.