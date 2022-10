Por Wesley Silas

Não basta ter as melhores alíquotas tributárias de IPTU, ISS e ICM, ou simplicidade tributária, como emissão on-line de certidões negativas de débitos e legislação de zoneamento municipal atualizada e desburocratização no tempo de registro e cadastro considerados importantes na elevação do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) – no quesito ambiente regulatório. Junto a estes quesitos entra a importância dos municípios contabilizarem toda sua população para que o gestor público tenha informações para melhorar recebimentos de repasses do Governo Federal para melhorar serviços os oferecidos nos de Postos de Saúde, Escolas, Creches e saber os detalhes sobre como vive a população: renda, etnia, raça e grupo familiar e criar ações voltadas à geração de empregos e renda, levando em consideração que muitas empresas levam em consideração o número de habitantes para investir nos municípios.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem reforçado que “o número de habitantes de um Município define os coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de custeio da maioria das cidades, bem como das transferências de inúmeros programas federais” e por isso é importante que as Prefeituras e entidades organizadas apoiam a realização do Censo.

Passados mais de dois meses do início do Censo e faltando pouco mais de dois meses para conclusão do Censo, o IBGE consegui recensear apenas 20,6% da população de Gurupi. O atraso acontece devido a “falta de recenseadores e dificuldades encontradas em alguns setores censitários, especialmente de classe de rendimento mais altas, em responder à pesquisa. Os primeiros resultados da operação, devem ser divulgados no final de dezembro”, informou o IBGE ao divulgar o Dia Nacional de Divulgação do Censo 2022, que acontece no próximo sábado nas Capitais do país.