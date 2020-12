Gurupi | Gerente Regional do Sebrae destaca interesse de microempresários instalarem no Shopping Araguaia

Durante visita ao Diretor do Shopping Araguaia, engenheiro Marcos Willian, a equipe liderada pela Gerente Regional do SEBRAE em Gurupi, Paula Alencar, conheceu as condições diferenciadas do shopping Araguaia aos novos empreendedores.

por Wesley Silas

A visita da equipe do SEBRAE de Gurupi liderada pela Gerente Regional de Gurupi, Paula Alencar, aconteceu na última sexta-feira, 18, numa ocasião em que eles tiveram a oportunidade de conhecer o empreendimento e acompanhar o andamento da obra.

“A senhora Paula comentou que nas últimas semanas, aumentou a procura do SEBRAE por microempresários que tem interesse em montar negócios no shopping, então resolveu procurar a administração do shopping para saber detalhes sobre as condições diferenciadas que o Shopping Araguaia está concedendo para aqueles que querem investir”, disse o Diretor do Shopping Araguaia, engenheiro Marcos Willian.

Na ocasião Marcos Willian, declarou ter ficado “muito feliz em ter recebido a equipe do SEBRAE no Shopping, pois não tem dúvidas de que a unidade de Gurupi fará um grande esforço no sentido de apoiar essas Micro e Pequenas Empresas, visto o SEBRAE ser um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país”, completou.