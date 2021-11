por Wesley Silas

Nesta terça-feira, 02 de novembro, Dia de Finados, os Cemitérios de Gurupi estarão abertos para visitação das 07 às 19 horas e com programação especial de Missas. Esperando o grande número de visitantes, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou há alguns dias a limpeza e preparativos para receber famílias, não só de Gurupi, mas muitas pessoas que já estão na cidade para visitar os túmulos de parentes e amigos em que muitos destas pessoas não tiveram a oportunidade de visitar devido ao protocolo da pandemia, enquanto outras também retornam para ter momentos de lembranças de seus entes queridos enterrados nos cemitérios Santo Antônio, popularmente chamado de Cemitério Velho e que fica no centro da cidade, e São José, mais conhecido como Cemitério Novo, na saída para Peixe.

“No interior dos cemitérios serão instalados banheiros químicos, tendas, cadeiras, bebedouros, lavatórios e som para as missas, de modo a acolher a todos que irão prestar homenagem aos seus entes queridos nesta data”, frisou o secretário de Infraestrutura, Thiago Barros.

Uma das alas que chama atenção no cemitério São José é a parte onde foram enterradas as pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19 no período de, praticamente, um ano e 07 meses da pandemia. Enquanto dia de finados de 2020 Gurupi foram registrado 54 óbitos, no neste período de um ano a soma de pessoas que morreram em decorrência da pandemia alcançou o triste número de 279 pessoas, desta 165 homens e 114 mulheres, em um cenário em que os homens foram menos contaminadas (8.067) no comparativo com as mulheres onde 7.166 foram contaminadas ao longo da pandemia.

Agora passados os tempos mais tenebrosos da doença, após a chegada da vacinação as internações da UTI Covid do Hospital Regional de Gurupi estão praticamente zeradas, os hospitais particulares e UPA estão sem pacientes e, conforma o último Boletim epidemiológico foram registrados (dia 29) foram registrados 04 novos casos e os casos ativos com risco de transmissão somam apenas 50. Apesar da redução dos números, o Secretário de Infraestrutura de Gurupi pede cautela dos visitantes.

“Para garantir a segurança dos visitantes, pedimos que sejam mantidas todas as medidas de higienização necessárias, respeitando as normas de distanciamento e o uso obrigatório de máscaras”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Thiago Barros.

A redução acontece ao mesmo tempo do aumento das pessoas vacinadas, pois coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi foram aplicadas 98.101 doses da vacina contra a Covid-19, representando assim 68.05% das pessoas vacinadas com a primeira dose e 46.28% com segunda e dose única, enquanto 2.745 receberam as doses de reforço.

Missas de Finados

Ao todo, serão realizadas 15 missas nos dois cemitérios da cidade. O Padre Eldinei Carneiro, Vigário da Forania de Gurupi, ressalta a importância do Dia de Finados para a sociedade. “A celebração de Finados é muito importante, porque nos faz pensar também sobre a nossa apresentação diante de Deus, diante do Senhor. Todos nós um dia vamos prestar contas dos nossos atos, das nossas atitudes aqui na terra. Mas celebrar os Finados, para a Igreja, não é sinal de morte, de derrota, é sinal também de ressurreição”, destacou.

Programação Missas

Cemitério Municipal São José “Novo”

> 07 horas – Pe. Luiz Antônio

> 08 horas – Pe. Lucas

> 09 horas – Pe. Eldinei

> 10 horas – Pe. Joaquim Mizahel

> 11 horas – Pe. Adriano

> 15 horas – Pe. Sebastião Brito

> 16 horas – Mons. Juarez

> 17h30 – Pe. Joaquim Mizahel

Cemitério Municipal São Antônio “Velho”

> 07 horas – Pe. Vilmário

> 08 horas – Pe. Luiz Antônio

> 09 horas – Pe. Adeilton

> 10 horas – Pe. Lucas

> 12 horas – Mons. Osman

> 16 horas – Pe. Eldinei

> 17 horas – Pe. Adriano