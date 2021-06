Com 28.695 pessoas vacinadas com a primeira dose, entre os 87.545 habitantes da cidade; o número de novos casos continuam a crescer. Ontem foram Registrados 92 novos casos e nesta quinta-feira, 17, foi contabilizado 85 casos, somando assim 660 pessoas ativas com risco de contaminação da doença. Nos últimos 30 dias 26 pessoas morreram em decorrência à Covid-19, incluindo pessoas vacinadas com as duas doses. Ao todo 27 pessoas estão internadas em alas clínicas da UPA e hospitais público e privados e 35 pessoas com idades entre 20 e 75 anos estão na UTI-Covid.

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta quinta-feira, 17, foram confirmados 85 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo, 48 mulheres, com idades entre 04 e 57 anos; e 37 homens, com idades entre 12 e 71 anos.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 43 testes swab, em 19 homens, de 11 a 85 anos; e em 24 mulheres, de 04 a 84 anos. Também na UPA foram realizados quatro testes rápidos, todos com resultados negativos.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Nova Fronteira, foi feito um teste rápido, que teve resultado negativo. Foi coletada amostra para teste swab de 39 pessoas, sendo 23 homens, de 01 a 63 anos; e 16 mulheres, com idades entre 05 e 61 anos.

No Centro de Triagem foram coletadas 56 amostras para teste swab, sendo 23 de homens com idade entre 09 e 47 anos, e de 33 mulheres, entre 01 e 70 anos. Foram feitos 25 testes rápidos, todos com resultados negativos.

No Hospital Unimed foi realizado um teste swab, em um homem de 61 anos.

Foram realizados sete testes rápidos, todos com resultados positivos, em dois homens, de 37 e 52 anos; e em cinco mulheres, com idades entre 22 e 71 anos. Os testes foram realizados nas seguintes unidades: na UBS Pedroso foram dois; na UBS São José, três; na UBS Rosendo, um; e na UBS Vila Nova, mais um.

Em farmácias foram realizados oito testes rápidos, todos com resultados positivos, em quatro homens, com idades entre 26 e 54 anos; e em quatro mulheres, com idades entre 21 e 52 anos.

Gurupi contabiliza nesta quinta-feira, 34.050 casos descartados; 320 suspeitos; 11.703 confirmados, destes 9.925 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 660, e 222 pessoas faleceram.

Confirmação de óbito

Foi confirmado um óbito nesta quinta-feira, de um homem, de 82 anos, que estava internado no Hospital Regional de Gurupi, e não resistiu às complicações do vírus. O falecimento ocorreu no dia 16 de junho.

Internações

Na UTI-Covid do Hospital Unimed permanecem internados 02 homens, de 64 e 90 anos, e uma mulher de 86 anos. Na ala Clínica-Covid está um homem, de 65 anos, e uma mulher de 76 anos.

No Hospital Santa Catarina estão em tratamento 02 homens, de 45 e 58 anos.

Na UPA, confirmados com o vírus, estão um homem, de 48, e duas mulheres de 56 e 88 anos. Já em observação, com suspeita da doença, estão dois homens, de 62 e 76 anos, e duas mulheres, de 20 e 77 anos.

No Hospital Regional de Gurupi estão na UTI-Covid, 18 homens, com idades entre 20 e 74 anos, e 17 mulheres, com idades entre 27 e 75 anos. Na ala clínica estão 13 homens, com idades entre 26 e 85 anos, e seis mulheres, com idades entre 44 e 85 anos.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque-Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127. Vacinômetro

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta quinta-feira, foram aplicadas 28.695 doses da vacina contra a Covid-19.

Estão sendo vacinados idosos a partir de 60 anos; profissionais da educação, de 30 a 59 anos; gestantes e puérperas com comorbidades; e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos de idade. A aplicação da segunda dose também está sendo realizada, fique atento ao prazo entre uma dose e outra e não deixe de se vacinar.