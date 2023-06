Por Wesley Silas

Os empresários das margens da BR 153, no perímetro urbano de Gurupi, por meio do proprietário do Hotel Imperador, estão convidando os demais empresários, proprietários ou representantes de empresas no perímetro urbano para uma reunião dia 15 de junho de 2.023, às 16 horas no Hotel Imperador, com a prefeita Josi Nunes e sua equipe técnica para tratar sobre a duplicação da BR 153, no trecho urbano de Gurupi.

A convocação é voltada para o alinhamento dos discursos para os empresários se posicionarem em um único pensamento sobre a obra que será executada em breve, já que no dia seguinte , ou seja dia 16 de junho, o Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto, empresa responsável pela execução da obra, estará reunido com a prefeita Josi Nunes e equipe para apresentação do projeto. A reunião com os representantes da concessionária iniciará a partir das 9 horas, no auditório do Campus do Instituto Federal do Tocantins, IFTO, Jardim Sevilha.

Paro empresário Murilo Chater Viegas será uma oportunidade para cada qual possa defender mudanças para o menor impacto nos acessos as empresas, como a construção de viadutos, passarela, contornos, trevos, construção das vias laterais até as mediações do posto da Polícia Federal e assim, a obra possa contemplar e facilitar a vida dos motoristas em trânsito e as empresas.

Ele cita que nas duas margens urbana da BR-153 em Gurupi funcionam, aproximadamente, 400 empresas, contabilizando uma média de 5.000 empregos diretos e indiretos.

“É uma fonte geradora de divisas financeira, gerando emprego e renda para nosso município. Pelo fortalecimento da economia local todos estão convidados”, disse Murilo Viegas.

Sobre a obra em Gurupi

A Ecovias Araguaia tem em sua composição acionária com 65% a Ecorodovias, que integra o grupo italiano ASTM, considerado o 2º maior operador de rodovias no mundo e com 35% a GLP, líder global em investimentos em logística e nos Brasil é considerada a maior operadora de rodovias do Brasil com 10 concessões rodoviárias em 08 estados com mais de 4 mil km de rodovias e administra US$ 3 bilhões em investimentos. Conforme informações da concessionária a conclusão da duplicação do trecho urbano da rodovia de 8,19 km e 3,06 rural ligando até o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) e iniciará nos próximos dias com construção de dois viadutos, uma passarela com previsão de conclusão para outubro de 2024.