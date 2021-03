Os Decretos são reflexos dos números apontados pelos Boletins Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi que confirmou nesta terça-feira, 30, 74 novos casos de Covid-19 na cidade e 04 óbitos.

por Wesley Silas

Os reflexos das decisões de choque previsto nas redações dos Decretos endurecem as medidas para evitar o avanço da pandemia, faz elucubrar nos pequenos comércios que não provocam, ou pouco fazem, aglomerações, mas pagam as contas de festas clandestinas, aglomeração em campeonato nacional de futebol, lojas de conveniências e desobediências por parte de uma minoria que estão na lista dos serviços essenciais como supermercados, bancos, farmácias e outros…

Números da base de informações da Secretaria Municipal de Saúde, certamente, são usados para reforçar as medidas de prevenção extremamente necessárias. As interpretações das recomendações dos Decretos são claras e, certamente, não pode fazer parte do querer político dos gestores, como estabelecer ponto facultativo no dia 1º de abril de 2021, alusivo à Semana Santa e o Decreto 593 que manteve Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Gurupi, toque de recolher, ou estabelecer aos Supermercados atender ao público das 05h às 21h com aglomerações.

No entanto, conforme apurou o Portal Atitude, o crescimento de casos mostra divergências entre membros do Comitê Gestor com recomendações do MPE e divide opinião em relação a novas mudanças nas regras de restrições da abertura de Supermercados que poderá passar a ser de 24hs para evitar aglomerações com a intenção de baixar a taxa de transmissão do Covid-19, incluindo recomendações aos bancos e ao mercado informal como espetinho ou similares para que os clientes permaneçam com máscaras, sem provocar aglomerações em ambientes higienizados, mantendo o distanciamento social mínimo.

Poucos ganham e muitos perdem…

Neste momento em que muito estão prestes a fechar as portas em decorrência a pandemia, outros aproveitam a pandemia para ganhar muito dinheiro, conforme mostra dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), de dezembro de 2020 que mostra Gurupi com a melhor variação de criação de empregos entre as maiores cidades do Tocantins em determinados segmentos. O CAGED apontou que Palmas teve variação positiva de 0,78% (entre carteira assinada), Porto Nacional de 3,06% e Paraíso do Tocantins 3,99%; Gurupi teve saldo positivo de 530 novos empregos representando 4,47%.