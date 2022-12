Share on Twitter

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi conquistou a categoria Topázio, com 75 pontos, e também foi destaque nacional sendo a 6ª cidade do Brasil a conquistar o Selo.

O Selo Município + Azul Caixa reconhece municípios cujos indicadores, usados para a classificação, apontam a adoção de soluções mais eficientes, com transparência e sustentabilidade, objetivando incentivar a gestão responsável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais geridos pelo governo local.

Os municípios são avaliados por meio de 20 indicadores distribuídos em 04 categorias: Ambiental, Social, Governança e Climático. A classificação do Selo Município + Azul Caixa é dividida nos seguintes níveis: Diamante (100 pontos), Safira (80 pontos), Topázio (70 pontos) e Cristal (60 pontos). Com a certificação, o município agrega condições diferenciadas na contratação de serviços e de produtos bancários, proporcionais ao nível alcançado.

“Estamos muito felizes em obter este reconhecimento da Caixa Econômica Federal. O que mostra que a nossa gestão está no caminho certo, investindo em boas práticas de Governança e realizando ações e projetos que visam proporcionar melhores condições de vida à nossa população. Estamos certos de que ainda há muito a fazer, e receber o Selo Município + Azul Caixa nos dá mais ânimo em continuar o nosso trabalho com muita responsabilidade, transparência e dedicação”, frisou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

A Caixa Econômica Federal definirá uma data para realizar a cerimônia de entrega do certificado e também a assinatura do Termo de Licença de uso do Selo.