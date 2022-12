Por Redação

“Temos resultados muito positivos e isso mostra que estamos no caminho certo, principalmente nas áreas do desenvolvimento econômico, sustentabilidade e ordem pública, mas queremos avançar em todas as áreas, e é isso que estamos fazendo. Trabalhando com muita seriedade na nossa gestão para que Gurupi continue crescendo e seja referência em todas as áreas”, frisou a Prefeita Josi Nunes.

O Prêmio é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além de projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em inteligência artificial que consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

