Na próxima quinta-feira, 25, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi e da Coordenação de Imunização, retoma a vacinação dos idosos de 75 a 79 anos e inicia a imunização do público de 70 a 74 anos.

por Redação

Gurupi deve receber nesta quarta-feira (24), 2.930 doses da Coronavac, destas 1.820 serão para vacinar o público de 70 a 74 anos; 897 para os idosos de 75 a 79 anos; e 213 para profissionais da saúde.

A coordenação de Imunização organizou uma estratégia de pontos diferentes de vacinação para cada faixa etária. Na quinta e sexta-feira, das 8 às 17 horas, e no sábado das 8 às 12 horas, os idosos de 75 a 79 anos devem se deslocar à UBS Sol Nascente para receber o imunizante. Já os idosos de 70 a 74 anos, nestes mesmos dias e horários, deverão ir ao ponto volante, que será montado ao lado da Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, no centro da cidade.

A coordenadora da Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, Jucileia Lima, comenta que nestes três dias e nestes dois locais serão aplicadas somente a primeira dose e que, se porventura, alguém necessitar tomar a segunda dose deve procurar a Policlínica.

O secretário municipal de Saúde, Zander Luís Guimarães, comemora o recebimento desta nova remessa e comenta que, embora as doses ainda sejam poucas, a expectativa é que logo toda essa faixa etária estará imunizada e, enquanto isso, as medidas sanitárias como higienização das mãos, uso da máscara e distanciamento social são as ações eficazes para evitar a proliferação do vírus.

Mais informações pelo telefone: (63) 3315-0080.