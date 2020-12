Gurupi | De olho na qualificação profissional, diretor do Shopping Araguaia recebe equipe do SENAC

Um dia após receber a prefeita eleita de Gurupi, o diretor do Shopping Araguaia, engenheiro Marcos Willian, recebeu representantes Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, considerado o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Brasil.

por Wesley Silas

Segundo o diretor do Shopping Araguaia, Marcos Willian, a equipe do Senac esteve no Shopping, que encontra-se em ritmo acelerado para conclusão, para iniciar as tratativas para as transformações e desafios do mercado de trabalho.