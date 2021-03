Share on Twitter

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 12 horas deste domingo (07), foram confirmados 49 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo, 28 mulheres com idades entre 10 e 69 anos; e 21 homens com idades entre 07 e 83 anos.

por Redação

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 90 exames swab enviados ao Lacen, em 38 homens com idades entre 17 e 68 anos, e em 52 mulheres entre 15 e 91 anos.

Gurupi contabiliza nesta sexta-feira, 22.969 casos descartados; 450 casos suspeitos; 6.861 confirmados, destes 6.156 (89,7%) pessoas estão recuperadas, 610 (8,9%) estão em tratamento, e 95 (1,4%) vieram a óbito.

Confirmação de óbito

Mais duas mortes em decorrência do Coronavírus foram confirmadas neste domingo. Um homem de 75 anos que estava internado no Hospital Geral de Gurupi (HRG), com diagnóstico de insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória aguda, testou positivo no dia 03/03/21 e faleceu neste sábado (06).

Outro homem de 77 anos também perdeu a luta pra Covid-19. Ele estava internado no HRG, com diagnóstico de choque séptico, sepse e testou positivo no dia 03/03/21 e faleceu neste sábado (06).

Internações

Na UTI-Covid de um hospital particular estão internados 05 homens entre 36 e 74 anos. Na ala clínica covid deste mesmo hospital recebem tratamento 05 homens entre 38 e 89 anos e 01 mulher.

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) não repassou o detalhamento das internações neste domingo.

Você pode conferir a taxa de ocupação dos leitos do Estado clicando aqui.

UPA

Estão em observação na UPA, 07 pessoas que testaram positivo para Covid-19, sendo 02 mulheres com idade entre 52 e 79 anos e 05 homens entre 37 e 85 anos. Na mesma unidade estão 02 homens, com idade entre 49 e 68 anos, em observação com suspeita da doença.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

“Ressalta que esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus”, informou.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disk denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.