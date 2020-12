Gurupi | Confira o cronograma das obras de saneamento da BRK Ambiental

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, avança com as obras de implantação de redes de esgoto em Gurupi. As equipes da concessionária dão andamento à construção de 51 mil metros de redes coletoras de esgoto.

Os trabalhos ocorrem no centro e nos setores União IV, União V, Parque Primavera e Jardim Guanabara. Para a segurança dos pedestres, motoristas e trabalhadores, algumas ruas e avenidas precisam ser interditadas.

Confira o cronograma completo abaixo, e opte por transitar em vias alternativas.

Setores União IV, V e centro

Terça-feira (01)

Rua 03 entre rua 06 e Av. Bahia

Avenida I (Qd. 46) e Rua 20 e Rua J (Qd. 47)

Quarta-feira (02)

Rua 22 entre Av. São Pulo e Av. Paraná

Rua 21 e Avenida I (Qd. 47)

Quinta-feira (03)

Rua A entre Av. Amazonas e Av. São Paulo

Rua O e Avenida I (Qd. 45)

Sexta-feira (04)

Rua 09 entre Av. Piauí e Av. Maranhão

Avenida X e Rua 20 (Qd. 45)

Setor Parque Primavera

Segunda-Feira (30)

Rua J entre ruas S e N

Rua I entre ruas S, M e N

Terça-Feira (01)

Rua J entre ruas S e N

Rua I entre ruas S, M e rua N

Quarta-Feira (02)

Rua D entre Av. B e Rua 80f

Av. B entre Rua D e Rua 80f

Quinta-Feira (03)

Rua 80H entre Rua D e Rua 80F

Av. B entre rua D e 80F

Sexta-feira (04)

Rua 80h entre ruas D e 80F

Rua I entre ruas S, M e Rua N

Sábado (05)

Rua J entre ruas S e N

Rua I entre ruas S e M

Setor Jardim Guanabara

Segunda-Feira (30)

Rua I entre ruas S e M

Rua S Entre Ruas J e I

Terça-feira (01)

Rua I entre ruas S e M

Rua S entre ruas J e I

Quarta-feira (02)

Rua H entre ruas S e Rua M

Rua 80 entre Rua D e Rua 80F

Quinta-feira (03)

Rua H entre ruas S e Rua M

Rua 80 entre ruas D e Rua 80F

Sexta-feira (04)

Rua I entre ruas S e Rua M

Sábado (05)

Rua S entre ruas D, M e Rua J

Canais de atendimento:

www.brkambiental.com.br

www.facebook.com/brkambiental

Call Center – 0800 6440 195

Whatsapp – (11) 9 9988-0001