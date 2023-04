Por Redação

O deputado Gutierres disse que esse instituto tem um significado muito grande na sua vida. “Eu venho do movimento social desde a “Assobem” em que eu era estagiário de fisioterapia à presidência do Instituto Juarez Moreira ao lado do vice-governador Laurez. Mas eu sempre alimentei um desejo muito forte no meu coração de criar um projeto para cuidar de pessoas, para dar qualidade e dignidade às pessoas que precisam de um atendimento, que se sintam verdadeiramente representadas”, contou.

O governador Wanderlei Barbosa falou da relevância do instituto para a comunidade. “É importante para o povo da região Sul do estado, para o povo de Gurupi, mas principalmente para os tocantinenses. Esse instituto, Gutierres, ele seguramente servirá como um endereço para as pessoas procurarem em momentos de dificuldades, mas também em momentos de entretenimento. Parabéns”.

O vice-governador Laurez parabenizou o deputado pela realização. “O Gutierres está fazendo um belo trabalho, ele já tem uma vasta experiência não só na prefeitura, mas também no instituto Juarez Moreira, na ‘Assobem’, essas duas entidades que eu tinha quando era deputado estadual, então eu tenho certeza de que ele irá prestar um grande trabalho para a nossa população. O instituto nasce com a certeza de que será um sucesso”, afirmou Laurez.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, defendeu a atitude do deputado Gutierres e lembrou quando ela e sua mãe criaram uma Associação de Mulheres em que elas mantiveram por vários anos fazendo a ponte entre o Governo estadual e municipal.

“São exemplos de transformação e de solidariedade”, disse a prefeita.

O presidente do instituto, Silvério Moreira (Dida Moreira) destacou que a população mais humilde será ajudada pela associação sem fins lucrativos: “Através do Gratidão Tocantins nós vamos realizar um trabalho voltado para as pessoas humildes e em situação de vulnerabilidade”, disse.

Como vai funcionar o Instituto Gratidão Tocantins

O Instituto Gratidão Tocantins vai trabalhar com os jovens ofertando capacitações e desenvolvendo modelos estratégicos de políticas públicas e privadas a fim de fomentar a geração de trabalho e renda, e, o desenvolvimento socioeconômico.

Sempre com um olhar atento a terceira idade desde o início de sua carreira profissional, o deputado Gutierres busca implementar no instituto projetos de lazer e cultura para melhorar a qualidade de vida e integração dos idosos.

Para atender a população que precisa de atendimento médico, o Instituo Gratidão Tocantins irá viabilizar o acesso a saúde através de assistência médica, ambulatorial e hospitalar. Com um olhar especial aos portadores de deficiências o instituto terá atendimento voltado para a saúde e inclusão social destes.

Para que tudo isso seja viabilizado o projeto trabalhará em parceria com universidades e instituições de capacitação, promovendo e articulando programas de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e inclusão social.