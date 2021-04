Por ter sido ano bissexto, 2020 teve 366 dias, porém marcado pelo início da pandemia da Covid-19 que teve primeiro caso confirmado em Gurupi no dia 08 de abril, desde então, os números dispararam, conforme mostra o último Boletim Epidemiológico hoje o município contabiliza 9.057 casos, 145 óbitos, lembrando que a primeira morte aconteceu no dia 10 de maio de 2020. Nesta quarta-feira, 07, o município registrou 1.318 casos ativos, enquanto no dia 01 de março Gurupi tinha 329 casos ativos. Confira projeção (via gráfico) feita pelo engenheiro Diego Rocha para os próximos dias. “Percebemos que, infelizmente, as medidas que foram tomadas para reduzir o contágio durante o mês de março ainda não deram os efeitos esperados”.

por Wesley Silas

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou nesta quarta-feira, 07, que Gurupi contabilizou 27.846 casos descartados; 518 casos suspeitos; 9.057 casos confirmados, destes: 7.594 (83,8%) pessoas estão recuperadas, 1.318 (14,6%) estão em tratamento, e 145 (1,6%) pessoas vieram a óbito.

Crescimento de pessoas contaminadas

Conforme levantamento feito pelo Engenheiro Ambiental, Diego Rocha, mostrado em um gráfico com informações do momento dos casos registrados em tratamento, um anos após o primeiro caso, o município de Gurupi enfrenta um dos piores momentos da pandemia que merece cada vez mais medidas de prevenção para evitar a transmissão.

“A linha vermelha do gráfico mostra o fluxo de pessoas que estão contaminadas ao mesmo tempo e nós já superamos muito a maior marca registrada no pico da primeira onda do ano passado e estamos neste momento com 1.318 casos ativos e batemos o pico há dois dias com 1.326 casos ativos”, disse o engenheiro.

O levantamento do engenheiro aponta que no dia 01 de março, Gurupi tinha 329 casos ativos e em pouco mais de um mês Gurupi aumentou, aproximadamente 1.000 casos ativos.

“No início de março o sistema de saúde já estava saturado e o Governo inaugurou 16 novas UTIs-Covid-19, e a UPA reforçou sua estrutura, mas percebemos que, infelizmente, as medidas que foram tomadas para reduzir o contágio durante o mês de março ainda não deram os efeitos esperados”.

“Durante o mês de março, logo depois da partida e comemoração do título do Flamengo, houveram medidas rígidas para paralisar a movimentação de pessoas e eu acredito que isso possa ter segurado um pouco os números, mas não foi suficiente para estabilizar ou diminuir. Se não estivesse feita aquela paralização, via Decreto, que durou, praticamente, 05 dias os números de casos e de óbitos poderiam estar ainda piores. Se observar o gráfico acima as pessoas poderão ver que nos últimos 30 dias a maioria dos índices diários estão acima de 50 novos e até 100 casos positivos sendo registrados”, avalia. Ele lembra que são valores preocupante que eleva o grau de risco contágio em Gurupi.

Ele lembra ainda que a média móvel no período de 14 dias encontra-se muito alta. “A tendência, conforme mostra a linha pontilhada, indica uma explosão de novos casos, podendo daqui há 15 dias ultrapassar a barreira de 2.000 casos ativos, o que seria terrível. Ou seja, em menos de dois meses poderemos ter aumentado 2.000 casos ativos, porém espero que esta projeção estatística não se materialize para o bem da nossa sociedade”, disse.

Informações complementares do último Boletim Epidemiológico

Internações

No hospital Unimed estão em tratamento na UTI cinco homens e uma mulher. Já na ala clínica, cinco homens e seis mulheres estão sob os cuidados médicos.

No Hospital Santa Catarina dois homens, de 47 e 71 anos, recebem tratamento.

Na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estão internados 17 homens, entre 24 e 84 anos, e 12 mulheres, entre 36 e 80 anos. Na ala clínica estão em tratamento sete mulheres, entre 06 e 53 anos, e 11 homens, entre 34 e 77 anos. Sob suspeita de estarem infectados pelo vírus estão uma mulher, de 32 anos, e uma bebê de quatro meses.

Na Unidade de Pronto Atendimento quatro pessoas, confirmadas positivo, recebem os cuidados das equipes médicas.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.

Vacinação

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até as 14h desta quarta-feira, foram aplicadas 9.338 doses da vacina contra a Covid19.

Estão sendo vacinados profissionais da saúde que estão na linha de frente à pandemia, idosos acima de 80 anos, idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, idosos de 70 a 79 anos e os de 68 e 69 anos. Já está sendo feita a aplicação da segunda dose. Os idosos que residem na casa do Idoso, todos já tomaram as duas doses do imunizante.

Quem for vacinar deve levar cartão de vacinação, cartão SUS, RG e CPF.

(Com informações do Boletim Epidemiológico da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi)