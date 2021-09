Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os números de casos positivos e casos em risco de transmissão tem diminuído em Gurupi. O Boletim Epidemiológico do último domingo, 26, não apresentou nenhum novo caso positivo e apenas 84 casos ativos com risco de transmissão. Nesta segunda-feira, 27, foram confirmados apenas 05 novos casos positivos da doença.

Diego Rocha, integrante do Comitê Gestor de combate à Covid-19 e que monitora os números de Gurupi, explica que o município utiliza o índice de risco para compreender como está o comportamento do vírus e essa metodologia é utilizada em vários estados brasileiros, inclusive, na Europa.

Esse método faz uma padronização dos dados da cidade em relação à população de 100 mil habitantes e, Gurupi pela primeira vez no ano, entrou na faixa azul, mais branda do índice. “Utilizamos esse índice para tomada de decisões do Comitê Gestor e nesse fim de semana tivemos o patamar mais baixo em relação à pandemia, reflexo da ampliação da vacinação”, pontua Diego Rocha, completando que esses números são similares com os apresentados no término da primeira onda da Covid-19, em novembro de 2020.

A prefeita Josi Nunes comemora os dados e destaca que essa queda é em razão das medidas adotadas pela gestão, além da ampliação da vacinação e também devido ao comportamento dos gurupienses; mas lembra que não é hora de baixar a guarda e toda a população deve continuar tomando os cuidados. “Também precisamos que a nossa gente vá tomar a segunda dose e completar a imunização. Já estamos realizando a dose de reforço nos idosos e nas pessoas com comorbidades, por isso, peço que estas pessoas procurem os pontos de vacinação para tomar a terceira dose. Com o avanço na vacinação e com as medidas preventivas, será possível vencer esta pandemia e voltar à normalidade”, frisou a prefeita.

Até o último sábado, dia 25, foram aplicadas 80.949 doses da vacina contra a Covid-19 em Gurupi e 22.150 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, completando o esquema vacinal.