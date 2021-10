Por Leilane Macedo

O diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino, afirmou que a bula da vacina preconiza que a partir do 21º dia já pode ser feita a segunda dose e que o município tem o imunizante disponível para fazer essa antecipação. “Nós temos um estoque grande de vacinas, com uma boa disponibilidade de doses e com essa antecipação nós podemos terminar a imunização dos adolescentes e dos jovens adultos. Estamos com expectativa que a antecipação atraia o público para completar o seu plano vacinal e que a gente consiga fazer a imunização completa de quase toda a população que está restando em Gurupi”, frisou.

Locais de Vacinação

A Semus também divulgou que, a partir desta terça-feira, 19, os locais de vacinação em Gurupi serão apenas a Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, que fica na Av. Brasília, e o SESI, na Av. Sergipe. Devem procurar esses locais quem precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose da vacina.

“Nos dois pontos de vacinação teremos disponíveis os imunizantes da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Então, qualquer pessoa que queira se vacinar contra a Covid, em qualquer situação, pode procurar esses dois pontos a partir de agora”, ressaltou Marcolino.

Público com 12 anos ou mais

Para a primeira dose dos adolescentes com 12 anos ou mais é imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Já para a segunda dose é preciso apenas que o menor leve o cartão de vacina e esteja acompanhado dos pais/responsáveis.

Dose de Reforço

No momento Gurupi aplica a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da saúde e nos idosos acima de 60 anos, que já completaram 06 meses de aplicação da segunda dose, independente do imunizante aplicado.

Também recebem a dose de reforço às pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais, que são imunossuprimidos com alto grau de imunossupressão. Este público precisa ter completado 28 dias que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado. É necessário apresentar documentos pessoais e laudo médico.

Neste caso, a terceira dose é recomendada apenas para as seguintes comorbidades: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.