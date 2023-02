Por Wesley Slas

A repercussão do posicionamento do morador foi publicano no instagram do Portal Atitude na sexta-feira, 03. “As camionetes estacionam nos dois lados da pista e fica complicado passar. Tem vezes que temos que um carro tem que parar para passar outro. Não sei se é correto, mas todas as vezes que vamos passar neste local e quando tem camionetes dois lados um motorista tem para parar para outro passar. Vai chegar o momento que poderá acontecer um acidente e eu não sei se é certo este tipo de estacionamento para esta Avenida”, disse o morador à reportagem.

Em nota, a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), defendeu que “o modelo aplicado no estacionamento em questão está dentro das normas permissíveis da legislação de trânsito”.

Sem explicar os motivos que a levou adotar a mudança no estacionamento que passou a ser diagonal, a AMTT destacou que “de acordo com a característica da via, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Portanto, é necessário que os condutores respeitem os limites de velocidade, afim de evitar acidentes”.

“Por fim, a AMTT cumprirá suas responsabilidades e intensificará as fiscalizações para inibir o descumprimento das normas de trânsito, buscando sempre manter um trânsito seguro para Gurupi”, arrematou.

Nota da AMTT

A Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) esclarece que o modelo aplicado no estacionamento em questão está dentro das normas permissíveis da legislação de trânsito.

A Agência explica ainda que de acordo com a característica da via, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Portanto, é necessário que os condutores respeitem os limites de velocidade, afim de evitar acidentes.

Por fim, a AMTT cumprirá suas responsabilidades e intensificará as fiscalizações para inibir o descumprimento das normas de trânsito, buscando sempre manter um trânsito seguro para Gurupi.