por Redação

O Grupo Teatro Sustentável estreia no dia 7 de junho na cidade de Gurupi (TO) a turnê do espetáculo gratuito “Do Campo à Mesa”. Com muita alegria e descontração, crianças da Escola Municipal Lenival Correia Ferreira, no Setor Alto da Boa Vista, terão a oportunidade de assistir uma peça sobre a história e a importância da agricultura na evolução da humanidade.

As apresentações recebem o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), Ministério da Cultura e têm o patrocínio da empresa Nutrien – maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas, atuando ao lado do agricultor na missão de alimentar o mundo.

“Segundo dados do IPEA, a produtividade da agricultura nacional cresceu cerca de 400% entre os anos de 1975 e 2000, muito por causa de biotecnologias aplicadas nas sementes e trato do solo. A ideia é mostrar de uma forma lúdica, participativa e artística todo o processo da agricultura”, explica Christiane Deucher, idealizadora do Grupo Teatro Sustentável.

O Teatro Sustentável, iniciativa que combina características tradicionais com o teatro contemporâneo, concebeu um formato de apresentação com cerca de uma hora de duração que, ao invés de depender de recursos visuais avançados, encanta com a elegância singela da inventividade.

Sinopse

Durante a encenação de “Do Campo à Mesa”, um pesquisador e seu assistente embarcam em uma jornada, partindo do passado rumo ao presente, com o propósito de investigar os desafios da biotecnologia aplicada à agricultura.

Os atores oferecem às crianças uma visão lúdica sobre de onde vêm os alimentos, a relevância de uma dieta saudável e como fazer, de maneira correta, a higiene dos alimentos.

O destaque fica por conta de uma participação especial: a dona abelha que conta qual a sua importância para o equilíbrio da natureza e o porquê da preservação da sua espécie.

Para explicar de maneira mais dinâmica e criativa a temática do espetáculo, o cenário de “Do Campo à Mesa” foi pensado especialmente para converter objetos cotidianos em elementos de palco exclusivos.

A apresentação impressiona e comunica uma história que vai além da simples narrativa. E, para atingir esse objetivo, houve um empenho significativo na organização da peça.

“A performance captura a atenção das crianças, muitas das quais nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo teatral. Nossa mensagem é a de que, ao encenar questões importantes por meio de uma abordagem lúdica, é possível alcançar um aprendizado e uma expressão artística ainda mais impactantes”, finaliza Christiane Deucher.

Serviço: Apresentações da peça “Do Campo à Mesa”

Data: 07/06/2023

Horário: 10h30

Local: Escola Municipal Profª Lisa Borges Vieira

Endereço: Rua 48,11 – Parque Residencial Nova Fronteira

Cidade: Gurupi (TO)

Data: 07/06/2023

Horários: 13h e 16h

Local: Escola Municipal Lenival Correia Ferreira

Endereço: Rua José Simão Correia, s/n – Setor Alto da Boa Vista

Cidade: Gurupi (TO)

Sobre a Nutrien Soluções Agrícolas

No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores plataformas de soluções agrícolas e tem o compromisso em servir aos agricultores no país de forma inclusiva e sustentável por meio de um novo conceito de varejo, que inclui um amplo portfólio de produtos, serviços e soluções. A empresa oferece um atendimento presencial diferenciado e uma logística inteligente, com uma experiência individualizada e integrada a uma plataforma digital. Está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Acre, com 130 unidades comerciais, entre lojas e centros de experiências, 2 unidades de beneficiamento de soja, 4 misturadores de fertilizantes, 1 fábrica de nutricionais e mais de 700 consultores especializados. Com mais de 3.000 colaboradores, a companhia continua em plena expansão dos seus negócios para outras regiões e segue cumprindo seu plano estratégico de crescimento, investindo em aquisições, ampliação de unidades e implantação de novas tecnologias que alavancarão a presença da Nutrien no país para atender às necessidades dos agricultores de forma simples, ágil e inovadora. Mais informações sobre a atuação no Brasil no site da Nutrien.

Sobre o Teatro Sustentável

O projeto tem em seu cerne a concepção de ter a Arte do Teatro desempenhando o seu real papel na vida e na formação do ser humano, pois através dela nos tornamos mais sensíveis ao mundo e capazes de entender nossas próprias reações. O Teatro Sustentável acredita que a arte e a cultura têm fundamental importância para a formação intelectual e social das crianças e jovens, pois proporciona a diversão, reflexão e troca de experiências entre os envolvidos.

O projeto tem em seu método o foco na integração que permite relacionar o cotidiano da criança e do jovem com o seu entorno. Nesse sentido, as crianças e jovens terão atividades em que se desenvolverá a criatividade de maneira participativa e dinâmica durante as apresentações. O método contribui para a ampliação do horizonte cultural, favorecendo o contato com personagens imaginários, dramaturgia, música, poesias, artes plásticas etc., ampliando o interesse pelo teatro e seus aspectos estéticos, emocionais, intelectuais e sociais.

As peças e temas tratados, ajudam a desenvolver no público infantil e juvenil o hábito pelo teatro, deflagrando um movimento de cultura e criatividade em forma de lazer, além de estimular na criança a imaginação, seja para o teatro, para a literatura ou para o fazer da cultura em geral, e assim, é alcançada a formação de público, de um público que hoje são crianças que vão se inspirar, se apaixonar e consumir cultura para o resto de suas vidas, passando isso de geração em geração, e o grande diferencial de nosso projeto é que falamos com as crianças na mesma língua delas, e por isso, conseguimos alcançar estes objetivos propostos.