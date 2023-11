Gurupi 65 Anos: Prefeita Josi Nunes inaugura nesta terça-feira, 14, a primeira etapa da Via da Integração Governador Siqueira Campos

Por Redação

Para celebrar os 65 anos da Capital da Amizade, a Prefeitura de Gurupi vai proporcionar um grande presente para a população gurupiense nesta terça-feira, 14: a inauguração da 1ª etapa da Via da Integração Governador Siqueira Campos, uma obra que vai interligar as regiões Leste e Oeste da cidade e otimizar a mobilidade urbana de Gurupi. A cerimônia será realizada a partir das 15h no lado Oeste do Viaduto da BR-153.

Nesta primeira etapa, a obra conta com 3km de pista dupla em asfalto usinado, iluminação de LED, pista de caminhada, ciclovia, drenagem e sinalização. A Via da Integração promete oferecer segurança e melhor qualidade de vida aos moradores. A nova via é vista como um marco para a cidade, conectando-a ao futuro e facilitando a locomoção dos cidadãos entre diferentes partes do município.

A sua construção faz parte do recurso no valor de R$ 24 milhões da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba – Codevasf, viabilizados pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Carlos Gaguim. Além da Via da Integração, o recurso também contempla obras de drenagem em pontos estratégicos da cidade, como na Avenida Beira Rio e nos bairros Cajueiro e São Paulo, além da construção do Parque da Nascente do Córrego Mutuca.

A prefeita Josi Nunes externou seu entusiasmo com a obra e convidou a população a prestigiar esse grande momento para Gurupi.

“Este será um momento histórico para nossa Gurupi, será um grande presente de aniversário que reflete nosso compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da população. Quero convidar cada cidadão gurupiense para celebrar conosco este momento especial. Juntos, estamos construindo uma Gurupi mais forte e conectada ao progresso e ao futuro”, disse.

Homenagem à Siqueira Campos

Em um ato de homenagem póstuma ao criador e primeiro governador do Estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, que faleceu no dia 04 de julho deste ano, a prefeita Josi Nunes criou o Projeto de Lei que dá o nome do ex-governador à Via da Integração, com aprovação unânime da Câmara Municipal de Gurupi.

A decisão de dedicar a via ao ex-Governador Siqueira Campos foi motivada pela relevância da obra para a cidade de Gurupi e que, por sua magnitude e seu potencial de integração, é uma homenagem à altura de Siqueira Campos.

A obra

Realizada pela Prefeitura de Gurupi, a Via da Integração Governador Siqueira Campos vai ligar a parte inferior do viaduto da BR-153 até a Avenida Beira Rio, pelo lado Leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado Oeste, por meio da criação da Avenida Contorno da Nascente do Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10 quilômetros.

A obra da Via envolve o trecho da Avenida contorno da nascente do Mutuca, que será composta de pista de caminhada, ciclovia e iluminação, formando o Parque da Nascente do Mutuca.