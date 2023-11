Gurupi 65 anos: Léo Magalhães, Negão Chandon, Flaguim Moral; Cleiton Farias & Forró da Espora e DJ Lélis serão as principais atrações culturais do aniversário da cidade

Por Redação

Gurupi completará 65 anos de emancipação política no dia 14 de novembro e uma grande festa está sendo preparada para celebrar a data. Serão dois dias de shows gratuitos para a população. O evento é uma realização da Prefeitura de Gurupi e do Governo do Tocantins, com o apoio dos deputados estaduais Gutierres Torquato, Eduardo Fortes e Claudia Lélis, que solicitaram e tiveram autorizados pelo governador Wanderlei Barbosa, os recursos para a contratação dos shows. A Prefeitura de Gurupi ficará responsável pela estrutura dos dois dias de eventos.

Os shows acontecerão no palco que será montado na Avenida Pará, próximo à sede da Fundação UnirG, mesmo local onde é realizado há vários anos o Carnaval de Gurupi. Os dois dias de shows terão início no dia 13 de novembro, véspera do aniversário de Gurupi, e as atrações da primeira noite serão: Léo Magalhães, Guilherme Silva e Negão Chandon (shows viabilizados pelo deputado Gutierres Torquato). Já no dia 14, as atrações musicais são as seguintes: Flaguim Moral; Cleiton Farias & Forró da Espora e DJ Lélis.

“Faremos uma grande festa à altura do aniversário de Gurupi. Quero agradecer ao governador Wanderlei Barbosa e ao vice-governador Laurez Moreira, e também aos deputados estaduais por oportunizarem esse grandioso evento para Gurupi. Os shows vão fechar com chave de ouro uma programação recheada de entregas de obras para a nossa população, que faremos nos próximos dias”, disse a prefeita Josi Nunes.

Além dos shows musicais, a Prefeitura de Gurupi está programando uma série de entregas de obras e benefícios como parte da programação do aniversário de Gurupi. Os eventos já iniciaram no sábado, dia 28, com a realização da corrida do Servidor e se serão encerrados no dia 18 de novembro, com um casamento comunitário.

Apoio dos Deputados

“Tenho certeza que essa parceria com a Prefeitura Municipal de Gurupi nos permitirá fazer uma grande festa, respeitando a celebração dos 65 anos de idade da cidade de Gurupi, por toda a sua história, por toda a sua importância para o Estado do Tocantins”, avaliou o deputado Gutierres Torquato. “Fiz gestão junto ao Governo e consegui a liberação de recursos para as comemorações do aniversário da cidade de Gurupi. Cidade que amo e que, como cidadão e político, trabalho pelo seu crescimento e desenvolvimento”, disse o deputado Eduardo Fortes.

“Esses eventos culturais não apenas proporcionam entretenimento, mas também injetam dinheiro na comunidade local. O aumento do turismo gerado pelos shows resulta em maior demanda por serviços locais, como hotéis, restaurantes e comércio, fortalecendo a economia municipal. Parabenizo o Governador Wanderlei por incentivar esses eventos e a prefeita Josi Nunes e toda população Gurupiense pelo aniversário”, afirmou a deputada Claudia Lelis.

Os três parlamentares confirmaram presença e estarão ao lado da prefeita Josi Nunes, vereadores e população nas festividades do aniversário de Gurupi.

Serviço:

O que: Shows do Aniversário de Gurupi, 65 anos

Dias 13 e 14 de novembro

Local: Avenida Pará, próximo à sede da Fundação Unirg

Horário: 21h

Dia 13

Léo Magalhães

Guilherme Silva

Negão Chandon

Dia 14

Flaguim Moral

Cleiton Farias Forró da Espora

DJ Lélis