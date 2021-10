Share on Twitter

por Wesley Silas

Gurupi vive um momento ímpar na sua história, considerado um período de uma cidade polo de uma região com 18 município faz parte do mapa do progresso. Segundo apurou o Portal Atitude, a expectativa é muito maior do que apresenta ao olho nu, pouca gente tem conhecimento da explosão econômica que nosso município está vivendo.

Para se ter a ideia do que está acontecendo as áreas do Parque industrial que estavam disponíveis, após a nomeação pela prefeita Josi Nunes da nova diretora de Indústria e Comércio, Daniela Prudente, a escolha foi certa e contribui significadamente para acontecer a transformação.

Parceria com ACIG e CDL

Em parceria com entidades de credibilidade como a ACIG e CDL, Indústria e Comércio deu a transparência e confiabilidade para que os empresários pudessem pleitear uma área para instalar sua empresa no PAIG, tanto que inúmeras empresas de grande porte de outras regiões do país despertaram interesse, assim como empresários locais e da região que estão transferindo o endereço de suas empresas, seja na área da indústria ou comércio, assim como na prestação de serviços.

Como prova disso é que as áreas disponíveis estão todas com termo de reserva elaborados, e dia 18 de outubro de 2021, os últimos serão assinados pela prefeita Josi Nunes. Deve-se levar também em consideração 55 áreas que se encontram com pedido judicial de reversão de escrituras, para dar continuidade ao desenvolvimento, atraindo novas empresas para local, fomentando ainda mais o crescimento de empregos e geração de renda, para Gurupi.

Área “G”

Agora resta aguardar a manifestação da justiça para o município possa atender a grande fila de espera. Outra alternativa é uma área de 33 hectares remanescente do PAIG, denominada de área “G” localizada à margem esquerda da BR 153, que será loteada e colocada à disposição dos empresários.

Prazos de implantação

Confirme informou a Prefeito, o termo de reserva emitido vale por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, após este período passa a ser emitida a escritura com cláusula restritiva, onde o empreendedor após construir 40 % do projeto, a prefeitura retira a cláusula restritiva pelo prazo de 24 meses.