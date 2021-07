por Redação

A chegada à terceira maior cidade de Gurupi no Tocantins, no sul do estado, faz parte da estratégia de expansão do Sabin. “A ampliação de atendimento no estado integra nosso planejamento estratégico, que busca oferecer serviços de excelência e estar próximo ao cliente. Já estamos presentes em quatro cidades da região: Palmas, Guaraí, Paraíso de Tocantins e Porto Nacional”, afirma a presidente executiva, Lídia Abdalla.

Fundado em Brasília pelas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Soares Costa, o Sabin é reconhecido no país por seu atendimento humanizado e por sua constante busca por inovações técnico-científicas. Em Tocantins, a operação é conduzida pela gestora regional, Nayara Borba, e oferece à população um portfólio de mais de 3,5 mil exames e conta com 12 unidades, incluindo serviço de Drive Thru e unidades móveis no estado. O serviço de medicina diagnóstica é o único do estado com a certificação ISO 9001:2015, norma técnica que estabelece um modelo de gestão da qualidade para organizações e o Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos – PALC, chancelado pela Sociedade Brasileira de Patologia. “Com a chegada à Gurupi, já está prevista a abertura de um nova unidade na cidade ainda este ano”, afirma a gestora.

O Bioclin foi um dos primeiros laboratórios de análises clínicas da Gurupi, fundado em 1982 e realiza uma média de 100 mil exames por ano. Para a sócia-proprietária da empresa, Kátia Bernardes Coelho, a integração ao Grupo Sabin aumenta a oferta de serviços laboratoriais na região. “Estamos felizes por fazer parte de um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. Queremos oferecer aos nossos clientes resultados com novas certificações, além de diferenciais em análises e atendimento personalizado. Nossa qualidade nos serviços agora estará aliada a excelência do Sabin”, explica a biomédica que continuará na supervisão técnica da operação na cidade.

Sobre o Sabin

O Grupo Sabin abriu suas portas com apenas três funcionários, em 1984, em Brasília (DF). Em 2009, o Grupo iniciou sua expansão geográfica para outras regiões do país por meio de crescimento orgânico. A partir de 2012, começou seu ciclo de crescimento inorgânico que hoje já conta com 28 aquisições. Barreiras, no oeste da Bahia foi a primeira cidade, fora do DF, que recebeu a bandeira Sabin. Com a nova aquisição em Gurupi, agora o Grupo está presente em 54 cidades, nas cinco regiões do país, com mais de 5.700 colaboradores.