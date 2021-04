Com a mensagem “Pague o quer precisar e doe o que puder”, a iniciativa Mesa Solidária foi um dos assuntos do bem mais comentado neste final de semana em Gurupi.

por Wesley Silas

A mesa com uma tenda foi instalada na esquina da rua 5 com a avenida Ceará, no centro de Gurupi, as doações podem ser feitas até às 18hs e tem o objetivo de fornecer alimentos às pessoas que necessitam e não têm condições de comprar. .

“Esta iniciativa iniciou durante uns diálogos que estamos tendo com várias pessoas voluntárias e não queremos associar a imagem de ninguém. É um grupo de voluntários que faz questão de tornar a Mesa Solidária uma ação impessoal voltada para quem quiser ajudar ou quiser levar para ajudar as pessoas sem fazer publicidade”, disse um participante do iniciativa que pediu para não ter seu nome divulgado.