A ascensão do agronegócio e a força da logística da cidade polo da região sul do Tocantins fortalece a construção civil e atrai novos empreendimentos como shopping center, condomínio, lojas de departamentos, fábrica de sabão Oeste especializada no desenvolvimento de produtos de limpeza para uso doméstico, e, por último a construção do Atacadão Dia a Dia localizado na região das mais valorizadas regiões de Gurupi, sentido sul. “Na visão dos empreendedores a estratégia é para atender toda região sul do Tocantins com uma loja ampla com estacionamento interno”, avalia o Secretário Municipal da Produção, Pedro Dias.

por Wesley Silas

Com população estimada em 87.545 habitantes, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a cidade polo da região sul do Tocantins, composta por 17 cidades que juntas somam, aproximadamente, 250 mil habitantes tem aumentado a oferta de empregos com saldos positivos de admissões no comércio e na construção civil.

Um dos últimos empreendedores a acreditar na cidade é o Atacadão Dia a Dia, considerado um grupo forte suas 23 lojas nos estados de Goiás, Bahia, Distrito Federal e na missão de alcançar 50 lojas começou a investir em Gurupi numa área de 8.300 metros quadrados em construção com prazo estimado para conclusão da obra de 06 a 07 meses, com estimativa de geração de 300 empregos diretos e indiretos.

“Na visão dos empreendedores a estratégia é para atender toda região sul do Tocantins com uma loja ampla com estacionamento interno neste momento de expectativa do retorno da economia e diante a importância da região, da sua logística respaldado em estudo de mercado feito pelo grupo”, disse Pedro Dias.

Conforme Pedro Dias a empreendimento promete ser um dos grandes atrativos da região sul do Tocantins, assim como outros empreendimentos privados como ao Shopping Center Araguaia.

“Para a prefeita Josi Nunes é uma obra da maior importância neste momento em que a economia dá sinais de revitalização. Gurupi só tem a ganhar com esta obra de excelência desde a sua construção com ambiente interno totalmente climatizado e da grande quantidade do mix de produtos que se tornará um grande atrativo para Gurupi pela sua grandiosidade num momento em que a oferta de emprego é importantíssima para movimentar a economia da cidade”, avaliou o secretário.