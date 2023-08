Por Wesley Silas

Conforme o Portal Transparência, o convênio 02365/2022 tem o objetivo de recapeamento de vias urbanas no município de Gurupi. O valor total do convênio é de R$ 9.287.835,00 e o valor da última liberação foi de 1.847.600,00.

O Portal Transparência da CGU mostra ainda liberação de recursos do convênio 0917/22 que tem o objetivo a criação do Centro de Inovação UnirG para oferecer espaços organizados a fim de promover o desenvolvimento do conhecimento e de ações empreendedoras, fomentando a cultura da inovação, favorecendo e apoiando o empreendedorismo, compartilhando conhecimento, experiências exitosas e estabelecendo novas parcerias com o propósito de desenvolvimento regional. O valor total deste convênio feito com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a UnirG receberá R$ 4.062.993,40 e a última parcela liberada neste mês foi no valor de R$ 1.354.331,13.