Por Wesley Silas

O governador Wanderlei Barbosa e o seu vice, Laurez Moreira, estarão presente em Gurupi ao lado do deputado Gutierres Torquato na inauguração do Instituto Gratidão Tocantins que, como o próprio nome diz, foi um meio que o deputado encontrou para expressar seu agradecimento pela confiança em representar a região sul do Tocantins no parlamento estadual, oferecendo auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, especialmente aos portadores de deficiência.

Como vai funcionar o Instituto Gratidão Tocantins

O Instituto Gratidão Tocantins vai trabalhar com os jovens ofertando capacitações e desenvolvendo modelos estratégicos de políticas públicas e privadas a fim de fomentar a geração de trabalho e renda, e, o desenvolvimento socioeconômico.

Sempre com um olhar atento a terceira idade desde o início de sua carreira profissional, o deputado Gutierres busca implementar no instituto projetos de lazer e cultura para melhorar a qualidade de vida e integração dos idosos.

Para atender a população que precisa de atendimento médico, o Instituo Gratidão Tocantins irá viabilizar o acesso a saúde através de assistência médica, ambulatorial e hospitalar. Com um olhar especial aos portadores de deficiências o instituto terá atendimento voltado para a saúde e inclusão social destes.

e a inauguração acontece neste quinta-feira, 13, na sede da entidade localizada