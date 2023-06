Por Wesley Silas

A esperada vinda do Governador em exercício, Laurez Moreira irá dar respostas para algumas demandas da região sul do Tocantins. Em entrevista ao Portal Atitude ele comentou sobre a sua primeira vinda a Gurupi como governador em exercício.

“Estarei indo a Gurupi e nós vamos entregar algumas obras do Governo do Estado como reformas de duas escolas importantes da cidade que receberão ampliação e cantinas novas. Vou autorizar o início de algumas obras na região Sul e vamos encontrar com alguns prefeitos. Evidente, vamos discutir alguns assuntos do interesse de Gurupi”, disse.

Segundo Laurez será um dia com agenda cheia para debater várias demandas de Gurupi e região sul do Tocantins.

“Então, a ida minha é no sentido de fortalecer ainda mais a nossa região sul e estou como governador em exercício por alguns dias e não posso de deixar de visitar Gurupi para procurar resolver demandas em todas as áreas. Para isso estou com todos os secretários levantando o que será possível fazer e resolver na área da saúde, educação, infraestrutura e da área da agricultura. Então eu pretendo ver tudo que é possível ser feito e só poderei anunciar no dia em que estarei em Gurupi neste período”, arrematou.

Entre os cinco itens citado pela prefeita, está também a construção da Escola de Tempo Integram em Gurupi. “Também foi incluído na agenda do governador a construção da escola de Tempo Integral e nós, da Prefeitura de Gurupi, doamos para o Estado uma área para construir uma Escola de Tempo Integral do Ensino Médio”, disse a prefeita.