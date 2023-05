Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos do dia 27/05/2023, no km 288 da BR 242, no município de Peixe, quando o veículo MMC/TRITON SPORT HPE TOP capotou e Adilton Pereira e Luciano Moreira, ocupantes do veículo, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

“Externo minhas condolências aos seus familiares, amigos e a toda comunidade de Gurupi. Neste momento de profunda dor e saudades, que o nosso Bom Deus possa confortar o coração de cada um”, manifestou o governador em exercício, Laurez Moreira.