O pioneiro, Adonias de Oliveira Negre, conhecido carinhosamente como Sr. Dudu faleceu nesta sexta-feira, 05, em Gurupi. Deixou na cidade um legado de boas ações como pai de família e cidadão com participação ativa na criação do Sindicato Rural e no Estado ocupou o cargo de Secretário de Agricultura.

Por Wesley Silas

Sr. Dudu, natural de Brejinho de Nazaré, foi para Gurupi há mais de 60 anos, e prestou relevantes serviços à agricultura do estado como titutar da secretaria na gestão do ex-governador Moisés Avelino e na criação e comando, por três vezes, do Sindicato Rural de Gurupi.

“Neste momento de dor, me solidarizo com a família e amigos do querido Sr. Dudu”, disse Mauro Carlesse, Governador do Tocantins.

Em nota, a Cooperfrigu demonstrou profundo pesar pelo falecimento do Sr. Dudu.

“Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos; ratificamos nosso voto de pesar pela grande perda”, Cooperfrigo.

A prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato também lamentaram a perda do Sr. Dudu.

“Neste momento de imensa dor e consternação, toda a cidade de Gurupi se solidariza nos com família e amigos. Rogamos a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, dê a todos o seu conforto e forças para superar essa grande perda”, lamentou a prefeita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato por meio de nota.

Já o presidente do sindicato Rural de Gurupi, Rafael De Leon, lembrou da trajetória do ex-presidente, Sr. Dudu, na criação do Sindicato e na consolidação da Expo Gurupi, antes conhecida como pecuária. “A imagem do Sr. Dudu fica na nossa memória como exemplo de pai de família, empresário, agropecuarista desbravador e com forte atuação como presidente do Sindicato Rural do município. Nós da diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, prestamos solidariedade à dona Zilca, aos filhos, netos, bisneta e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor”, lamentou o presidente do Sindicato Rural, Rafael De Leon.

Filiado na Loja Maçônica Amor e Justiça desde 1966, onde permaneceu até a sua morte, onde será velado a partir das 20 horas desta sexta-feira, 05, e o sepultamento acontecerá às 10hs deste sábado, 06, no cemitério São José nas margens da BR -242.