por Wesley Silas

Segundo o vice-prefeito de Gurupi e secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher, Gleydson Nato, a abertura do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no lado Oeste de Gurupi, sentido após a BR-153, faz parte dos compromissos aos moradores daquela região para oferecer tratamento igualitário às famílias gurupienses.

Ele explicou que a partir de março os moradores da região Oeste não necessitará se arriscar atravessar a rodovia para ter acesso aos serviços oferecidos pelo CRAS, como projetos de assistência social, orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica, Cadastro Único e orientação sobre os direitos dos cidadãos, entre outros.

“Esta grande região abrange vários setores e lá residem, praticamente, mais de 40% dos gurupienses. Até agora estas famílias não tinham oportunidade de ter os atendimentos do CRAS na região onde moram. Até então, tinham que se deslocar ao CRAS do setor Vila Iris (Malvinas) ou no CRAS do setor Vila Nova”, disse Glaydson Nato.

Segundo Glaydson Nato a implantação do CRAS na região Oeste de Gurupi faz parte de uma das reinvindicações dos moradores daquela região incluída no programa de Governo na eleição passada.

“Estamos cumprindo mais um compromisso da prefeitura Josi Nunes e nosso, Gleydson Nato, de implantar um CRAS na região Oeste da cidade para oferecer assistência a todos os moradores desta região”.

Inauguração

Ele informou que a inauguração está prevista para acontecer na primeira quinzena do mês de março. “Agora os moradores da região Oeste de Gurupi serão assistidos pelos programas sociais por meio de benefícios municipais, estaduais e federais. Com isso, os gurupienses que moram nesta região não irão necessitar de se deslocarem para outros setores distantes e a Assistência Social estará mais perto da população oferecendo serviços de modo igualitário”.